Új rekord a szívtranszplantációban: az 1600 km-es szállítás alatt végig dobogott egy kioperált szív

Egy 65 éves olasz férfinek új szívre volt szüksége a betegsége miatt. Már egy éve várt a szívtranszplantációra, amikor lett egy megfelelő donor, csakhogy a szervet Athénból Torinóba kellett szállítani – írta meg a 24oresalute.

A szerencsés olasz férfi már egy éve várt szívtranszplantációra Fotó: Zaiets Roman

Forradalmi szívtranszplantáció

A 65 éves olasz férfinek azért volt szüksége új szívre, mert egy súlyos infarktus után a szíve izomszövete nagy mértékben elhalt. Egy éve várt a szervre, amikor jött az értesítés, hogy van egy ideális donor Athénban.

A Torinóban lévő Molinette kórház szakemberei vállalták el a transzplantáció végrehajtását. Ők már nagy hírnevet szereztek a szervátültetések terén.

Egy transzplantáció során az egyik legfontosabb tényező az idő. Ha megvan a megfelelő szerv, akkor azt a lehető leggyorsabban el kell juttatni a befogadó beteghez, mert a kioperált szervekben néhány óra eltelte után a vérellátás hiánya miatt elkezdenek elhalni a szövetek.

Ha sokáig tart a szállítás vagy beültetés, akkor fennáll a veszélye, hogy a szerv használhatatlanná válik.

Most a szívet Athénból Torinóig kellett eljuttatni épségben. Szükség volt a torinói kórház szakembereinek az összes szakmai tudására ahhoz, hogy ezen a hosszú úton a szerv működőképes maradjon.

Az olasz orvosok úgy oldották meg a helyzetet, hogy elutaztak Athénba és a szívet a donorból kiemelés után egy gépre helyezték, ami dobogtatni kezdte. A Torinóig tartó úton egész idő alatt ezen a gépen hagyták a szervet.

Egy szívtranszplantációnál a legfontosabb tényező az idő Fotó: Anna Bizon

Sőt miután megérkeztek a torinói kórházba, még az egész beültetés alatt is ezzel a módszerrel működtették a szívet.

Így az utat és a műtétet beleszámolva 8 órán át dobogtatták az életmentő szervet.

Ezzel rekordot állítottak fel, hiszen ilyen sokáig még nem sikerült működtetni egy kiemelt szívet. Ez az újszerű eljárás jócskán megnövelheti annak idejét, amíg egy donorszervet el tudnak juttatni a rá váró beteghez. Ezzel pedig még több életet lehet megmenteni a jövőben.