"Anyu, úgy fogsz nekem hiányozni" – ezek voltak a 28 éve eltűnt Szathmáry Nikolett utolsó szavai édesanyjához

Szathmáry Nikolett nevét és történetét szinte az egész ország ismeri. A hétéves kislány 28 évvel ezelőtt január 14-én tűnt el, Gyulán. Azóta is rejtély, hogy mi történt pontosan. Niki néptáncóráról tartott hazafelé, ám oda már sosem érkezett meg. Földi maradványait 3 évvel később, egy zsákban találták meg.

Szathmáry Nikolett 28 éve tűnt el fotó: Bors

Szathmáry Nikolett 28 évvel ezelőtt tűnt el



Addig egyszerűen nem tudok megnyugodni, míg nem tudom meg mi történt pontosan a lányommal

– mondta megtörten az édesanya. Már 28 év telt el azóta, de úgy érzi, most még nehezebb elviselni azt a fájdalmat, amit a tragédia óta érez. Érdekes módon nem emlékszik tisztán arra a bizonyos napra. Egyes dolgokra igen, de egyre nehezebben. Arra viszont igen, amikor utoljára látta Nikit. Reggel együtt indultak el, elkísérte kislányát az iskolába.

Otthagytam, elköszöntünk egymástól, annyit mondott nekem, hogy anyu, úgy fogsz nekem hiányozni!

Így köszönt el édesanyjától, még utoljára. Edit azt mondja, így visszagondolva már más jelentést kap, amit akkor mondott a kislánya, mintha tudta volna már, mi fog történni.

Megpuszilgattuk egymást, aztán mentem dolgozni. Akkor láttam utoljára.

Nincs nyugalma az igazság nélkül

A Nemzeti Nyomozó Iroda 2021-ben újraindította a nyomozást. Azóta többször is meghallgatták az anyukát, hogy mire emlékszik vissza arról a napról. Ők viszont semmi újat nem tudtak még mondani, ami közelebb vinné a családot a megoldáshoz. Úgy érzi, csak akkor tudna a lelke egy kicsit megbékélni, ha kiderülne, hogy ki és miért tette, miért ölte meg a kislányát.

Azóta évről évre ezen a napon megemlékezést tartanak, most is így lesz ez. Azon az úton sétálnak végig, ahol Nikit 28 évvel ezelőtt utoljára látták.

Ez volt a 27. megemlékezés Niki emlékére, a képen Niki édesanyja, Edit Fotó: Iszály-Szilágyi Edit

A kislány háziorvosa volt az, aki anno összetalálkozott Nikivel az utcán és együtt mentek egy darabig, a doktornő viszont bement vásárolni a boltba, Niki pedig továbbment. Onnantól kezdve senki sem látta a 7 és fél éves kislányt. Az elmúlt években volt olyan is, hogy Edit és a testvére ment csak el a megemlékezésre, volt, hogy többen is csatlakoztak hozzájuk.