"Ennél rosszabb nincs!" - Kibukott Szathmáry Niki anyukája, miután elengedték Till Tamás gyilkosát

Bombaként robbant a hír kedden, december 10-én: megtalálták Till Tamás rejtélyes gyilkosát, de kiderült: az illető egyáltalán nem halt meg, sőt nagyon is él. Mint arról a Bors is beszámolt, a most negyven éves budapesti vállalkozó, F. János bevallotta a rendőrségen, hogy 16 éves korában ő végzett a bajai kisfiúval.

Till Tamás gyilkosa szabadon elsétálhatott, ügye ugyanis elévült

Mindent bevallott akkori hátborzongató tettéről: elmondta, hogy azon a szörnyű napon segítséget kért Tamástól, majd egy szerszámmal agyonverte a kisfiút, akinek a testét aztán bebetonozta. A bejelentés okozta sokkból felocsúdni sem volt idő, a rendőrség rögtön előrukkolt a következő hidegzuhannyal: a férfi ugyanis szabadlábon távozhatott.

Tette idején ugyanis még fiatalkorú volt, esetében így a gyilkosság 15 év elteltével elévült. Ezt általános felháborodás fogadta, sokan megrökönyödtek azon, hogy a gyilkos büntetés nélkül megúszta 24 évvel ezelőtti rémes tettét.

Így van ezzel Szathmáry Niki édesanyja, Iszály-Szilágyi Edit is. Mint ismeretes: lánya, Niki esete hátborzongatóan hasonló volt Till Tamáséhoz: az akkor hét és fél éves gyulai kislány 1998-ban indult el néptáncóráról, de onnan már soha nem ért haza.

Szathmáry Niki anyukája is felháborodott

A kislány holttestét három évvel később találták meg a nádvágók a Csabai út mellett - egyértelműen kiderült, hogy a gyermeket meggyilkolták. A tettest viszont azóta is keresik. Edit sokkot kapott, mikor megtudta, hogy Tamás gyilkosa szabadlábon van:

Nagyon kibuktam tőle! Teljesen sokkot kaptam, mondhatni. Így, hogy ez történt, szegény szülők le sem tudják zárni. Már akkor is nehéz lehetett nekik, amikor azt hitték, hogy az a férfi tette, aki később öngyilkos lett. De így, hogy tudják is, hogy ki volt, de nem lehet megbüntetni - ennél rosszabb nincs!

– szögezte le Szathmáry Niki anyukája, Iszály-Szilágyi Edit. Elmondta, hogy ha valaki, ő pontosan tudja, mennyire fontos az, hogy lássa: aki bántotta imádott gyermekét, az megbűnhődjön tetteiért.

Ezért akarjuk megtalálni, hogy Nikikét ki bántotta. Hogy meg tudják büntetni. Ha kiderülne, hogy a tettes meghalt, azt is nehéz lenne elfogadni, de ha látnám, ahogy elengedik, ebbe bele lehet rokkanni

– mondta szomorúan.