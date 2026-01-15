"Szakítani szeretnék végre, de nem tudok: a párom kötélen rángat"

Online, névtelenül kért tanácsot egy kétségbeesett nő, aki szakítani akarna végre párjával azok után, hogy mindketten hűtlenek voltak egymáshoz, de a férfi valamivel mindig meggátolja ezt. Úgy érzi magát, mintha gumiszalagon rángatnák. Mint írja, immáron 12 éve vannak együtt jóban-rosszban, viszont már nem szerelmes, és ezt párja is tudja. Kiemelte, vágyik rá, hogy önálló nőként végre újrakezdje az életét, hogy végre csak ő maga legyen felelős az egészségéért és boldogságáért is.

Akárhányszor szeretne szakítani a nő, a férfi közbelép

Hiába szeretne végre szakítani a nő

Megcsalt engem, én is megcsaltam őt, és anyagi gondjaink is voltak. Nagyon próbáltam működtetni ezt a kapcsolatot, de már nem vonzódom hozzá, nem is tisztelem. Ingerült és állandóan panaszkodik. Két éve nem volt köztünk szex, és el sem tudom képzelni, hogy valaha újra levetkőzzek előtte. Sajnos azonban valahányszor megpróbálom megbeszélni a dolgot, mindig egy lépéssel előttem jár. Egyértelműen megérzi, mikor feszült vagyok, és akkor megjelenik egy hatalmas csokor virággal, egy ékszerrel vagy egy luxusnyaralásra szóló meglepetésjeggyel. Megígéri, hogy megváltozik, azt mondja, szeret, és könyörög egy új kezdetért. Én pedig hálából kötelességemnek érzem, hogy maradjak

- részletezte a nő, hozzátéve, így volt ez karácsonykor is. Akkor ugyanis ismét a búcsú küszöbén állt, már a nővéréhez is költözött, azonban hirtelen megjelent a számláján egy komolyabb összeg, mondván, kényeztesse magát azzal, amivel csak akarja.

Munkahelyi bónuszt kapott, és úgy döntött, az egészet nekem ajándékozza. Természetesen ettől megint lekötelezettnek éreztem magam. Továbbra is hozzá vagyok kötve, miközben szabadságra vágyom. Hogyan rázzam le, amikor ennyire ravasz, és úgy tűnik, képes olvasni a gondolataimban?

- tette fel kétségbeesve a kérdés, amire érkezett is több válasz. Közölték vele, partnere kiismerte őt. Azért árasztja el meglepetésekkel, hogy zavarba hozza, így időt nyerve még magának. Épp ezért szakításuk időpontja csakis attól fog függeni, hogy mikor szedi végre össze önbizalmát teljesen és lép fel határozottan, írja a DailyStar.