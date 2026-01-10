16 év után itt a vége, Lékai-Kiss Ramóna férje könnybe lábadt szemmel szólalt meg

A dán-svéd közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság rajtja előtt utolsó felkészülési mérkőzését játszotta a magyar válogatott, amely magabiztos teljesítménnyel, 33-23-ra múlta felül Romániát. A találkozó azonban nem csak az eredmény miatt marad emlékezetes: a félidőben a közönség három egykori válogatott kiválóságtól is búcsút vett. Vastaps kíséretében köszöntötték Lékai-Kiss Ramóna férjét, Lékai Mátét, valamint Ancsin Gábort és Balogh Zsoltot, akik hosszú éveken át a magyar válogatott meghatározó játékosai voltak.

Lékai-Kiss Ramóna férje, Lékai Máté (jobbszélen) meghatódva búcsúzott a szurkolóktól Fotó: Krizsán Csaba

Lékai Máté szeptemberben jelentette be, hogy visszavonul a nemzeti csapattól, lezárva ezzel a 16 éves válogatott-pályafutását.

Én is köszönök mindent, mindenkinek! Úgy érzem, kezdődne a második félidő, úgyhogy nem leszek hosszú. Mindenkinek a válogatott volt a szíve csücske, szóval szomorúan, de távozunk

– fogalmazott az olimpiai negyedik és világbajnoki ötödik irányító.

Nem vagyok egy meghatódós ember, de most egy kicsit meghatódtam. Nagyon szép pillanat volt, egy korszak lezárult mindannyiunk életében, ezzel lett teljesen vége, köszönöm mindenkinek, aki ebben részt vett. Szép 16 évet töltöttem a válogatottnál, életem meghatározó része volt. Már most hiányzik a válogatott, remélem, majd betölti valaki azt a jókedvű, poénos szerepet, amit én is betöltöttem. Bízom a srácokban, szurkolok nekik nagyon

– nyilatkozta a mérkőzés lefújását követően Lékai Máté az M4 Sportnak. A búcsú pillanataiban a legfontosabb támaszai is a lelátón voltak: a tévéközvetítésben jól látható volt, hogy felesége, Lékai-Kiss Ramóna és közös gyermekük, Noé is a helyszínen követte az eseményeket, Ramóna pedig minden pillanatot gondosan megörökített.

A magyar férfi kézilabda-válogatott számára hamarosan megkezdődik az Európa-bajnokság, január 16-án, este 20:30-as kezdéssel Magyarország-Lengyelország mérkőzést rendeznek az F-csoportban.