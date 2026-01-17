Retró galéria: Amikor a Duna teljesen befagyott - emlékszel még rá?

A Duna sokszor fagyott be, mint például 1945 telén, melyet nem csupán a rendkívüli hideg tett embert próbálóvá. A II. világháború utolsó hónapjaiban járunk: az ország romokban, Budapest ostrom alatt, az emberek mindennapjai pedig a túlélés körül forogtak. Ebben a történelmi helyzetben érkezett meg az évszázad egyik legkeményebb tele. Mutatjuk a retró felvételeket, hogyan nézett ki a Duna télen!

Retró felvétel: Tűzifának valót gyűjtögetők a Duna-parton 1946-ban, háttérben a lerombolt Széchenyi Lánchíd / Fotó: Fortepan

Retró képek a Dunáról - így fagyott be régen!

A hőmérséklet régen tartósan –20 °C alá süllyedt, és számos visszaemlékezés említ –30 °C körüli hidegeket is. A fűtőanyag hiánya, az élelmiszer-ellátás akadozása és a folyamatos veszélyérzet miatt a hideg nemcsak fizikai, hanem lelki teherként is nehezedett az emberekre.

A Duna nagyon sokszor befagyott régebben, például 1945 januárjában és februárjában is teljesen befagyott. Olyannyira, hogy Budapesten gyalogosan is át lehetett kelni a jégen. Az háború idején ez nemcsak különleges látvány volt, hanem sokak számára életbevágó közlekedési útvonal is. A befagyott folyó egyszerre jelentett lehetőséget és veszélyt: a jégre lépni kockázatos volt, de sokaknak nem maradt más választásuk.

Érdekesség, hogy ebben az időszakban árvíz nem fenyegetett. A Duna alacsony vízállása és a vastag jégtakaró miatt télen nem tudott áradni. A veszély inkább tavasszal jelentkezhetett, amikor a jég megindulása torlaszokat okozott– ám addigra az ország figyelme már egészen más kihívások felé fordult.

Mutatjuk, hogyan nézett ki a főváros régen, amikor a Duna teljesen befagyott!