Retró galéria: Amikor a Duna teljesen befagyott - emlékszel még rá?

2026. január 17.
A Duna télen különleges arcát mutatja, amikor jeges hullámai lassan borítják a folyót. Mutatjuk a retró felvételeket, amelyek megidézik, hogyan nézett ki a folyó régen, amikor teljesen befagyott!

A Duna sokszor fagyott be, mint például 1945 telén, melyet nem csupán a rendkívüli hideg tett embert próbálóvá. A II. világháború utolsó hónapjaiban járunk: az ország romokban, Budapest ostrom alatt, az emberek mindennapjai pedig a túlélés körül forogtak. Ebben a történelmi helyzetben érkezett meg az évszázad egyik legkeményebb tele. Mutatjuk a retró felvételeket, hogyan nézett ki a Duna télen! 

Retró felvétel: Tűzifának valót gyűjtögetők a Duna-parton 1946-ban, háttérben a lerombolt Széchenyi Lánchíd / Fotó: Fortepan

Retró képek a Dunáról - így fagyott be régen! 

A hőmérséklet régen tartósan –20 °C alá süllyedt, és számos visszaemlékezés említ –30 °C körüli hidegeket is. A fűtőanyag hiánya, az élelmiszer-ellátás akadozása és a folyamatos veszélyérzet miatt a hideg nemcsak fizikai, hanem lelki teherként is nehezedett az emberekre.

A Duna nagyon sokszor befagyott régebben, például 1945 januárjában és februárjában is teljesen befagyott. Olyannyira, hogy Budapesten gyalogosan is át lehetett kelni a jégen. Az háború idején ez nemcsak különleges látvány volt, hanem sokak számára életbevágó közlekedési útvonal is. A befagyott folyó egyszerre jelentett lehetőséget és veszélyt: a jégre lépni kockázatos volt, de sokaknak nem maradt más választásuk.

Érdekesség, hogy ebben az időszakban árvíz nem fenyegetett. A Duna alacsony vízállása és a vastag jégtakaró miatt télen nem tudott áradni. A veszély inkább tavasszal jelentkezhetett, amikor a jég megindulása torlaszokat okozott– ám addigra az ország figyelme már egészen más kihívások felé fordult.

Mutatjuk, hogyan nézett ki a főváros régen, amikor a Duna teljesen befagyott! 

A pesti alsó rakpartról készült felvételen a Duna jeges hullámai lassan sodródnak a város alatt. Balra a Szabadság (akkori nevén Ferenc József) híd ívei tűnnek fel, szemben pedig a Szent Gellért rakpart vonalai rajzolódnak ki. A kép egyszerre idézi Budapest téli panorámáját és a folyó erejét a múlt század közepén. Magyarország, Budapest V. és XI. kerület, 1941

 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
