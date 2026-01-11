„Látom a szemében az örömöt, hogy él” – Bence 32 csavarral a gerincében lett igazi sztár

Bence ma már szinte hetente jár raliversenyekre, ahol a versenyzők, szervezők és rajongók egyaránt ismerik a nevét. Ha megjelenik a futamokon, mindenki köszönti, mosolyogva üdvözli, fotózkodnak vele. A fiú, akinek gerincét 32 csavar tartja össze, ma már nem csupán néző, hanem a közösség szeretett tagja, sőt: igazi sztár!

Így kezdi az új évet a rali rajongó Bence; elképesztő sztárrá vált a súlyosan fogyatékos fiú, már mindenki ismeri őt a ralisok közösségében. (Fotó: Olvasói)

Bencét a rali szeretete tette híressé

Bence története messze túlmutat a sport iránti rajongáson. Súlyos betegségekkel él, állapota gyógyíthatatlan, mozgása korlátozott, mindennapjai fájdalmakkal teliek. Mégis, amikor egy verseny helyszínére érkezik, minden megváltozik, szemei élettel teliek és csillognak.

Amikor Bence egy verseny helyszínére ér, mintha egy másik világba lépne át. Látom a szemében az igazi örömöt, hogy él. A fájdalmak, a nehézségek, a mindennapok terhei egy pillanatra eltűnnek, és csak az marad, hogy boldog. Anyaként nincs annál fontosabb érzés, mint amikor azt látom, a gyermekemnek vannak pillanatai, amikor valóban jól van. A rali ezt adja meg neki.

– mondja édesanyja, Majnár Beáta.

Ez a szenvedély vitte el Bencét a miskolci rádióstúdióba is, ahol meghatódott hallgatók előtt meséltek róla (mivel nem tud beszélni) a versenyek iránti rajongásáról, álmairól és arról, mit jelent számára ez a világ. A műsor után még több ember ismerte meg a nevét, Bence története sokakat megérintett.

Egy anya, aki mindent kézben tart

Bence mögött ott áll édesanyja, Beáta, aki szinte marketing ügynökként szervezi fia életét; kapcsolatot tart a szervezőkkel, intézi az utazásokat, egyeztet a versenyekkel, és mindenben mellette van.

Nem könnyű az életünk. Bence teste tele van fájdalommal, sokszor nagyon nehéz napjaink vannak, és van, amikor azt érzem, minden erőmet fel kell használnom ahhoz, hogy egyszerűen csak végigcsináljuk a napot. De amikor eljutunk egy versenyre, minden értelmet nyer. Olyankor tudom, hogy ezért küzdök, ezért érdemes. Az a célom, hogy Bence élvezhesse az életet. Ha ez a rali, akkor a rali

– mondja az édesanya.

A család anyagilag nehéz helyzetben van, mégis mindent megtesznek azért, hogy Bence minél több versenyre eljuthasson. Mert tudják: ez az, ami életben tartja a lelkét.

Bence nem tud beszélni, de a mosolya, a tekintete mindennél hangosabban mesél. Amikor az emberek odajönnek hozzá, megsimogatják, fotózkodnak vele, amikor a versenyzők a nevén szólítják, akkor azt érzem, hogy a világ egy kicsit jobb hely lett számára. Ez nekem mindennél többet jelent. Így mentünk el a rádióba is Bence majd kiugrott a bőréből annyira örült a történésnek. Öröm volt látni, hogy mosolyog és örül az életnek. Nekem ez mindennél többet jelent.

– teszi hozzá Beáta.

Nem a betegséget akarom látni benne, hanem a fiamat. Egy fiút, aki szeret, aki álmodik, aki boldog akar lenni. Lehet, hogy a teste gyenge, de a lelke erősebb, mint bárkié, akit ismerek.

– zárja gondolatait Beáta a súlyosan sérült rali rajongó Bence anyukája.