„Látom a szemében az örömöt, ilyenkor az értelem is felcsillan” – megható összefogás a súlyos fogyatékkal élő Bencéért

A súlyos fogyatékkal élő Bence 21 éves. A ralirajongó fiú története sokak szívét megérintette már, a legtöbben már jól ismerik a rali világában: mosollyal és lelkesedéssel jár szinte minden versenyre, ahol valódi szeretettel és nyitottsággal fogadják. Mindennapjai azonban nem egyszerűek. Súlyos, gyógyíthatatlan betegségekkel küzd, amelyek miatt szellemileg is súlyosan sérült, gerincében 32 csavar található, és több más egészségügyi problémával is meg kell küzdenie.

A súlyos fogyatékkal élő Bence mosolya mindent elmond, amikor kedvenc autóit látja (Fotó: olvasói)

A raliszervezők adománygyűjtést indítottak a súlyos fogyatékkal élő Bencéért

Bence egy igazi rali rajongó, aki szinte minden versenyen ott van, fülig érő mosollyal és lelkesedéssel. Most azonban egy fontos támogatására van szüksége. Szüleivel együtt célként tűzték ki, hogy egy háromkerekű elektromos járművet vásároljanak számára, amely megkönnyítené a mindennapi közlekedését. A rali szervezők adománygyűjtést indítottak, amelybe versenyzők, csapattagok és szurkolók egyaránt bekapcsolódhatnak: a futamokon kihelyezett dobozokba, illetve a versenyzői eligazítások során is lesz lehetőség támogatni a beteg fiút. Bence álma most közös erővel valóra is válhat.

Minden egyes pillanatban, amikor Bence az autókra és a versenyzőkre néz, látom a szemében az örömöt, ilyenkor az értelem is felcsillan. Ez ad erőt nekem is, hogy ne adjam fel soha, és minden követ megmozgassak érte. Mindent megteszek azért, hogy minél több ralira elvihessem, mert ezek a pillanatok teszik igazán boldoggá.

– meséli Majnár Beáta őszinte lelkesedéssel.

A család nehéz anyagi körülmények között él, mégis mindent megtesznek azért, hogy Bence a lehető legtöbb raliversenyen részt vehessen, hiszen a rali az, ami igazán boldoggá teszi.

Látom a szemében az örömöt, ilyenkor az értelem is felcsillan. Amikor meglátjuk Bencét a versenyeken, mindig feltölt minket az ő lelkesedése és mosolya. Ez a gyerek élvezi az életet a maga módján, és mindannyian szeretnénk, ha megkaphatná azt a segítséget, amire szüksége van.

– mondja Beáta.

Beáta nem lát esélyt arra, hogy fia állapota javuljon. Nem elég a gerincproblémája, izomsorvadása is van, csontösszenövései vannak, amiket nem lehet megműteni. Ezen felül kezdenek beszűkülni a kezei, és a jobb szemére nem lát.

Nem írom le a gyerekemet, akkor sem, ha más azt megteszi, éltet a tudat, hogy egyszer majd jobb lesz Bencének is

– mondta az anya, aki minden követ megmozgat, hogy a fia boldog lehessen.