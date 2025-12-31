Az év csodálatos gyógyulásai - történetek, amelyek inspiráltak idén!

Mirkó, a Duchenne-izomsorvadással élő kisfiú; Dávid, aki súlyos genetikai betegségével együtt is 25 évnyi bölcsességet és lelki erőt sugároz; Tamás, aki sztrók után tanult újra járni; Bori, akinek hipotóniája ellenére családja alapítványt hozott létre a hozzá hasonló gyerekekért; és Sophia, a horvát kislány, aki Magyarországon kapott esélyt arra, hogy először életében lábra álljon. Közös bennük, hogy a kilátástalannak tűnő helyzet ellenére sem adták fel, és ezzel sokak számára mutattak példát a reményről!

A kis Sophi sem adta fel idén, először lábára állt. Sokan mások 2025-ben csodálatos dolgokat tettek, küzdöttek, nem hagyta el őket a remény és gyógyultak! Mutatjuk a részleteket! (Fotó: Bors)

Az év legkitartóbb emberei - soha nem adják fel a reményt!

Konkrét jótevők, csendben adományozó ismeretlenek, gondoskodó családtagok és hivatásuknak élő terapeuták álltak mögöttük. A küzdelem minden szereplője — a szülő, aki nem mond le a gyermekéről, vagy a felnőtt, aki újra tanul járni — a túlélés, a remény és az emberi méltóság erejét képviselte az idei évben. Mutatjuk az idei év legkiemelkedőbb küzdelmeit és sikereit:

1. Titkos jótevő állja a súlyos genetikai beteg Mirkó 10 milliós gyógyszerét

Egy titokzatos jótevő 10 millió forinttal segítette a Duchenne-féle izomsorvadásban szenvedő kisfiút, Mirkót, hogy megkaphassa a számára létfontosságú, rendkívül drága gyógyszert. A betegség folyamatosan romlik, ám a készítmény akár évekkel is meghosszabbíthatja Mirkó mozgásképességét és lassíthatja a légzőizmok gyengülését. Édesanyja hónapokon át küzdött a gyógyszer beszerzéséért, amely Európában szinte hozzáférhetetlen és súlyos milliókba kerül. A váratlan adomány új reményt adott a családnak, akik most először látják esélyét annak, hogy a kisfiú állapota lassabban romoljon. A szülők bíznak benne, hogy a jövőben állami támogatás is segíti majd őket, hiszen a betegség végső megoldását jelentő génterápia már milliárdos összegű.

Úgy érzem, egy rendkívül nehéz évet hagytunk magunk mögött, tele küzdelemmel. Néha úgy tűnt, hogy minden reményünk elfogy. Mert, amikor nem történik semmi nagy előrelépés, az olyan lelombozó. Most, hogy végre hozzájutottunk ehhez a gyógyszerhez, először érzem igazán azt, hogy kézzelfogható eredmény van, és valódi remény

- meséli Tímea, akinek a küzdelme nem ér véget egy adag gyógyszerrel mert még előttük áll a dubai génterápia ami több milliós összegű.