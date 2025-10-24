Gyógyíthatatlan mellrákot diagnosztizáltak egy férfinál

Mat Kelly, aki Londonban él menyasszonyával, Rachel-lel, tavaly októberben vett észre egy csomót a mellkasán, miközben Amerikában dolgozott, egy új chicagói étterem megnyitásában segédkezve. Miután felkereste háziorvosát, további vizsgálatok céljából kórházba irányították, a férfit karácsony előtt két nappal 4. stádiumú mellrákkal diagnosztizálták.

Mellrákkal diagnosztizálták a 42 éves férfit Fotó: SIRAPHOL S. / freepik.com

Agresszív mellrák ellen küzd a 42 éves szakács

Ezután jött a további sokk, Mat elmondása szerint, januárban, egy vizsgálat után közölték vele, hogy a rák átterjedt a nyirokcsomóira és a csontjaira, elsősorban a gerincére. Megkezdte a kemoterápiát, de nem volt sikeres, további két vizsgálat kimutatta, hogy a rák tovább terjedt. Bár a rák gyógyíthatatlan, Mat azóta megkezdte az Enhertu alkalmazását, amely egy célzott terápiás és kemoterápiás gyógyszer kombinációja, és ez segít neki ellenőrzés alatt tartani a rákot, miközben teljes életet élhet.

Csak annyit mondanék a férfiaknak, ellenőrizzék magukat, és ha valami nem stimmel, menjenek orvoshoz. Számomra rendkívül fontos, hogy az emberek tényleg lépjenek, és ne halogassanak dolgokat, mert ez élet és halál között dönthet

- mondta Mat.

Diagnózisa előtt Mat elmondta, hogy munkamániás volt, de egyébként egészséges. Tudta, hogy a férfiak is kaphatnak mellrákot, de úgy gondolta, elsősorban az idősebb férfiakat érinti. Az NHS információi szerint a férfi mellrák oka nem tisztázott, de az esetek többsége 60 év feletti férfiakat érint.

Mat végül kénytelen volt feladni a munkáját, de ő és menyasszonya, Rachel, nekiláttak kipipálni a bakancslistájukat, bejárva a világ országait. A mellkasában lévő daganatok 30–40%-kal csökkentek három kezelés után, a gerincén pedig nincsen több áttét. Mat továbbra is kap kezelést, és arra buzdít más férfiakat, hogy ellenőrizzék testüket, kiálljanak magukért, próbáljanak pozitívak maradni, és reméli, hogy a közeljövőben több kezelés válik elérhetővé a mellrák kezelésére - írja a Mirror.

A ‘mell’ szó mindig női szóként jelenik meg, de a férfiaknak is van mellük. Arról van szó, hogy megértessük az emberekkel, hogy a férfiak is kaphatnak mellrákot, és eloszlassuk a tévhiteket

- nyilatkozta Mat.