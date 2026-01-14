"Szeretnék normális életet élni!" - 17 évesen lebénult a táncosnő egy ritka rendellenesség miatt

A kereskedelmet tanuló, táncot kedvelő, 17 éves győri középiskolás, Andorka Vivien 2012-ben éppen a barátjánál tartózkodott, amikor hirtelen rosszul lett. A fiú azonnal hívta a mentőket, a kamaszlányt pedig kórházba szállították. Heni, a már felnőttkorú, lebénult nő édesanyja máig pontosan emlékszik a történtekre.
- Én éppen akkor egy előre tervezett műtét miatt feküdtem be a klinikára. El is búcsúztam Vivientől és megkértem, hogy vigye be helyettem a húgát, Jázmint az iskolába. Az operációt elvégezték, én pedig másnap megpróbáltam a nagylányomat felhívni, hogy elmondjam, minden rendben volt és megkérdezzem, mi a helyzet otthon.
Már nem értem el. Később tolószékben elvittek az ő kórtermébe, hogy láthassuk egymást
– elevenítette fel a történteket az édesanya. Az orvosok először drog- és alkoholtesztet végeztek a fiatal lányon, persze mindkettő negatív lett. Egy kedves ismerősük kérte meg a kórházat, hogy a magát egyre rosszabbul érző Vivient CT-vizsgálatnak is vessék alá. Így derült ki, hogy a baj óriási. Bár akkor még mozogtak a végtagjai, fokozatosan romlott az állapota.
Napokon keresztül, a friss hasi sebemmel is Vivi mellett voltam. Ő folyamatosan beszámolt az új tüneteiről, többek között arról, hogy már zsibbad a szája. A lányomat ennek ellenére csak másfél héttel később szállították fel Budapestre.
A fiatal lány az agyvérzés után kénytelen volt félbeszakítani a tanulmányait. Jelenleg az interneten keresztül, adatrögzítőként dolgozik.
Vivien végül kerekesszékbe kényszerült. Egyedül a jobb kezét és a fejét képes mozgatni, ezért igencsak korlátozottak a lehetőségei.
- Önállóan sehova sem mehet, és tulajdonképpen 24 órás felügyeletre szorul, mert szinte mindenben segítenem kell neki. A betegsége miatt a térlátása sem megfelelő, ezért hiába kapott egy elektromos kerekesszéket, kíséret nélkül lehajt a padkáról és felborul – magyarázta Heni.
Az agyvérzés után az orvosok eltávolították Vivien koponyacsontját, amit később visszahelyeztek ugyan, de begyulladt, ezért egy implantátumot kellett beépíteniük.
A fiatal nő gyerekkorában jazzbalettre járt, a gólyabálon is őt kérte meg az osztálya, hogy alakítsa ki közös táncuk koreográfiáját. Még azt sem tartotta kizártnak, hogy később ezt választja hivatásának. Ezt a kisfilmet a szalagavatójukról ő tette közzé:
Az orvosok az édesanyát a kórházban a legrosszabbra is felkészítették.
A lányom korábban teljesen egészséges és életvidám volt. Soha nem volt kórházban, és mindenben segített otthon. Egyáltalán nem számítottunk rá, hogy lebénulhat. Kiderült, hogy az agyvérzést egy magzati korban kialakult érgomolyag okozta. Ez a rendellenesség általában felnőtt korban mutatkozik, előtte nem okoz problémát
– mondta az édesanya.
Vivien kis híján sikeres modell lett. Még egy portfólió is elkészült róla, ám azt az állapota miatt már soha nem tudta felhasználni.
A fiatal nő maga is mesélt lapunknak a vágyairól.
A mai napig hiszek benne, hogy egy nap felállok és képes leszek járni, mi több, táncolni. Szeretnék normális életet élni, olyat, mint mindenki más
– mondta Vivien.
Anya és lánya egy győri panellakásban lakik. Az otthonuk nem akadálymentes, ezért szeretnék az ingatlanjukat egy számukra megfelelőbbre cserélni.
Vivien éppen úgy szeretne ismét lábra állni, mint a Jókai utcai balesetben megsérült balerina. Nézd meg a róla készült filmünket:
