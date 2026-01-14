"Szeretnék normális életet élni!" - 17 évesen lebénult a táncosnő egy ritka rendellenesség miatt

A kereskedelmet tanuló, táncot kedvelő, 17 éves győri középiskolás, Andorka Vivien 2012-ben éppen a barátjánál tartózkodott, amikor hirtelen rosszul lett. A fiú azonnal hívta a mentőket, a kamaszlányt pedig kórházba szállították. Heni, a már felnőttkorú, lebénult nő édesanyja máig pontosan emlékszik a történtekre.

Lábra szeretne állni és vidáman hógolyózni a lebénult Vivien / Fotó: Olvasói

- Én éppen akkor egy előre tervezett műtét miatt feküdtem be a klinikára. El is búcsúztam Vivientől és megkértem, hogy vigye be helyettem a húgát, Jázmint az iskolába. Az operációt elvégezték, én pedig másnap megpróbáltam a nagylányomat felhívni, hogy elmondjam, minden rendben volt és megkérdezzem, mi a helyzet otthon.

Már nem értem el. Később tolószékben elvittek az ő kórtermébe, hogy láthassuk egymást

– elevenítette fel a történteket az édesanya. Az orvosok először drog- és alkoholtesztet végeztek a fiatal lányon, persze mindkettő negatív lett. Egy kedves ismerősük kérte meg a kórházat, hogy a magát egyre rosszabbul érző Vivient CT-vizsgálatnak is vessék alá. Így derült ki, hogy a baj óriási. Bár akkor még mozogtak a végtagjai, fokozatosan romlott az állapota.

Napokon keresztül, a friss hasi sebemmel is Vivi mellett voltam. Ő folyamatosan beszámolt az új tüneteiről, többek között arról, hogy már zsibbad a szája. A lányomat ennek ellenére csak másfél héttel később szállították fel Budapestre.

A fiatal lány az agyvérzés után kénytelen volt félbeszakítani a tanulmányait. Jelenleg az interneten keresztül, adatrögzítőként dolgozik.

Vivien végül kerekesszékbe kényszerült. Egyedül a jobb kezét és a fejét képes mozgatni, ezért igencsak korlátozottak a lehetőségei.

- Önállóan sehova sem mehet, és tulajdonképpen 24 órás felügyeletre szorul, mert szinte mindenben segítenem kell neki. A betegsége miatt a térlátása sem megfelelő, ezért hiába kapott egy elektromos kerekesszéket, kíséret nélkül lehajt a padkáról és felborul – magyarázta Heni.

Vivien szereti a természetet / Fotó: Olvasói

Az agyvérzés után az orvosok eltávolították Vivien koponyacsontját, amit később visszahelyeztek ugyan, de begyulladt, ezért egy implantátumot kellett beépíteniük.