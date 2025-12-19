Kiderült: Tóth Niki még nem kapta meg a sérelemdíjat és az életjáradékot

Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 19. 18:25
Nem utaltak még a Jókai utcai házomlásban lebénult balerinának, pedig lezárult már a sérelemdíjpere. Tóth Niki ügyvédjének sikerült megegyeznie az alperes képviselőjével, így a Fővárosi Törvényszék jogerős ítélete szerint a táncművészt 200 millió forint kártérítés és havi 3,5 millió forintnyi életjáradék illeti meg.
Kóré Károly
A szerző cikkei

Mint arról a Bors is beszámolt, Tóth Niki 2022. június 27-én a munkahelyére tartott, amikor egy beépítés alatt álló tetőtérből épületelemek zuhantak rá. A Budapesti Operettszínház táncművészét életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba.

Tóth Niki Jókai utcai házomláslebénult balerinaTóth Niki
Tóth Niki rendszeresen elhalad a balesetében érintett épület előtt / Fotó: Bors

Nikolett végül túlélte a balesetet, de bordáktól lefelé lebénult. A Jókai utcai házomlás következtében nem csupán a hivatását veszítette el, az élete minden értelemben tönkrement.

A balerina korábban a Borsnak beszélt arról, hogy szeretett volna gyermeket vállalni, de az ő állapotában erre semmi esélye, otthon pedig szinte mindenben segítségre van szüksége. Az édesanyjával él kettesben, így Adrienn a legfőbb támasza.

Tóth Niki polgári perei véget értek

Az ügyben a nyomozás igencsak elhúzódott, olyannyira, hogy még mindig nem jutott el a büntetőügy a bíróságra. Niki és ügyvédje viszont összesen hét különböző kártérítési- és sérelemdíjpert indított az építkezésben részt vevő cégek ellen. Mára mind lezárult. A legutolsó november 28-án megegyezéssel ért véget, aminek értelmében a balerinát 200 millió forintos kártérítés és sérelemdíj, valamint havi 3,5 millió forintos életjáradék illeti meg.

Nikolett az ítélethirdetés után a bíróság folyosóján a lapunknak elmondta: mindenképpen pozitívumnak tartja a végeredményt, de erősen szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy a pénzt valóban megkapja-e.

- A kivitelezést végző cég felszámolás alatt áll, ezért kérdéses, hogy ki és mikor fog a gyakorlatban utalni – mondta a balerina.

A Bors megtudta, a bírósági siker nem tette széppé a táncművész karácsonyát, hiszen az ítélethirdetés óta még nem érkezett meg a várt összeg a számlájára.

Ikanov Gábor, Niki jogi képviselője megmagyarázta a helyzetet.

- Még meg kellett várnunk az írásba foglalt ítéletet. Tegnap, december 18-án tudtuk az igényt bejelenteni a felszámolási biztosnál. Az ügyintézés tehát megkezdődik, de nem megy villámgyorsan. Számításaim szerint az ügyfelem február végén-március közepén megkapja, ami jár neki – mondta az ügyvéd.

 

