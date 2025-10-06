Győzelemre áll a Jókai utcai házomlásban lebénult balerina: "Bízom benne, hogy megkapom a pénzt"

Tóth Nikolett 2022. június 27-én éppen a munkahelyére, a Budapesti Operettszínházba tartott, amikor a beépítés alatt álló tetőtérből lezuhanó épületelemek maguk alá temették. A balesetet az orvosoknak és a teátrum igazgatója által indított imaláncnak köszönhetően túlélte, de kerekesszékbe kényszerült. A Jókai utcai házomlásban lebénult balerinának nem csupán a karrierje tört derékba, az élete is teljesen megváltozott.

Tóth Niki a Jókai utcai házomlás miatt került kerekesszékbe Fotó: Bors

Niki főleg főszerepeket táncolt. A közönség többek között a Diótörőben, a Spartacusban vagy A mosoly országa című operettben is megcsodálhatta tehetségét. A gyönyörű balerina abba már – más lehetősége híján – beletörődött, hogy a színpadon többé nem tündökölhet, de abban még bízik, hogy az orvosai egy nap még lábra állítják. Az édesanyjával él egy VI. kerületi lakásban, és szinte mindenben segítségre van szüksége. Ha egyedül próbálna felvenni egy pulóvert, az több mint fél órát venne igénybe.

A Jókai utcai házomlásban lebénult balerina már nyert pereket

A balerina és ügyvédje összesen hét kártérítési- és sérelemdíj pert indított, hiszen a kezelési és rehabilitációs költségei igen magasak, szatyornyi gyógyszert kell szednie, ráadásul táncművészként sem dolgozhat többé. Ikanov Gábor, Niki jogi képviselője most sikerekről tájékoztatta a Borsot:

A peres eljárásokat a balesetért felelős társaságokkal szemben indítottuk. Hatot már jogerősen megnyertünk. Az utolsó tárgyalás október végén esedékes. Reményeink szerint aznap az utolsó eljárás is befejeződik. Az érintett társaságok kivétel nélkül felszámolás alatt állnak, így a felszámoló feladata lesz, hogy a cégek felelősségbiztosítóival egyeztessen az igényeink teljesítéséről

– mondta a jogász és megjegyezte, hogy a sérelemdíj-tárgyalásokon támogatta a komoly médiajelenlétet, de a többin ezt nem szerették volna. Nem véletlenül: érzékeny adatok kerültek szóba, és szerették volna megvédeni Niki méltóságát.

A balerina mindenben számíthat az édesanyjára Fotó: Bors

Ikanov megerősítette azt az információnkat, hogy az építkezést végző, felszámolás alatt álló kivitelező cég számláján nincs pénz, de leszögezte, hogy mivel Niki követelését a biztosítónak kell rendeznie, ez a balerinára nézve nem jelent hátrányt.