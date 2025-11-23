„Így jelzi a szervezetem, hogy valami baj van” – egyre rosszabb állapotban van Tóth Nikolett, a Jókai utcai házomlásban lebénult balerina

Mint arról a Bors beszámolt, Tóth Nikolett 2022. június 27-én éppen Budapesti Operettszínházba, a munkahelyére sietett, amikor egy beépítés alatt álló tetőtérből lezuhanó épületelemek maguk alá temették. A gyönyörű balerina a balesetet túlélte, de bordáktól lefelé lebénult. A Jókai utcai házomlás tönkretette az életét, hiszen nem elég, hogy nem táncolhat többé, minden más téren is megváltozott az élete.

Tóth Nikolettet magas vérnyomás is gyötri Fotó: Bors

Tóth Nikolett kivizsgálásra vár

Niki a balesetben súlyos fej- és gerincsérülést szenvedett. Több műtéten átesett, a koponyája szilánkosra tört részét pedig egy speciális anyaggal kellett pótolni. Szinte mindenben segítségre szorul. Noha az alsóteste teljesen érzéketlen, gyógyszer nélkül elviselhetetlen neuropátiás fájdalmak kínozzák.

A balerinának most egy újabb orvosi kivizsgálásra is szüksége van, mégpedig az ingadozó vérnyomása miatt.

Ha az édesanyám észreveszi, hogy túl piros az arcom, tudjuk, hogy nagyon felment a vérnyomásom. Ilyenkor a fejem is fáj, így jelzi a szervezetem, hogy valami baj van. Az egészségi problémáim sajnos folyamatosak

– mondta Niki a Borsnak.

Ha vérnyomásom megugrik, kényelmesebb, egy amolyan félig ülő-félig fekvő testhelyzetet kell felvennem, persze segítséggel. Akkor javul a helyzet, de ahogy visszaülök a kerekesszékbe, ismét rosszul leszek. Ez egy megoldandó probléma

– fogalmazott a balerina, aki már lelkesen várja, hogy az Operettszínházban megkezdődjenek a Diótörő próbái. A balesete előtt a híres darabban fontos szerepet táncolt, ezúttal balettmesterként veszi majd ki a részét a teátrum sikeréből.