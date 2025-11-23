Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
„Így jelzi a szervezetem, hogy valami baj van” – egyre rosszabb állapotban van Tóth Nikolett, a Jókai utcai házomlásban lebénult balerina

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 23. 03:00
Újabb orvosi tünetek nehezítik meg, a Jókai utcai házomlásban lebénult balerina életét. Tóth Niki vérnyomása ingadozik. Az bizonyos, hogy ez a gerincvelő-sérülésének következménye, de hogy közvetlenül mi okozza, az majd egy újabb kivizsgálás során derül ki.
Mint arról a Bors beszámolt, Tóth Nikolett 2022. június 27-én éppen Budapesti Operettszínházba, a munkahelyére sietett, amikor egy beépítés alatt álló tetőtérből lezuhanó épületelemek maguk alá temették. A gyönyörű balerina a balesetet túlélte, de bordáktól lefelé lebénult. A Jókai utcai házomlás tönkretette az életét, hiszen nem elég, hogy nem táncolhat többé, minden más téren is megváltozott az élete.

Tóth Nikolett kivizsgálásra vár.
Tóth Nikolettet magas vérnyomás is gyötri  Fotó: Bors

Tóth Nikolett kivizsgálásra vár

Niki a balesetben súlyos fej- és gerincsérülést szenvedett. Több műtéten átesett, a koponyája szilánkosra tört részét pedig egy speciális anyaggal kellett pótolni. Szinte mindenben segítségre szorul. Noha az alsóteste teljesen érzéketlen, gyógyszer nélkül elviselhetetlen neuropátiás fájdalmak kínozzák.

A balerinának most egy újabb orvosi kivizsgálásra is szüksége van, mégpedig az ingadozó vérnyomása miatt.

Ha az édesanyám észreveszi, hogy túl piros az arcom, tudjuk, hogy nagyon felment a vérnyomásom. Ilyenkor a fejem is fáj, így jelzi a szervezetem, hogy valami baj van. Az egészségi problémáim sajnos folyamatosak 

– mondta Niki a Borsnak.

Ha vérnyomásom megugrik, kényelmesebb, egy amolyan félig ülő-félig fekvő testhelyzetet kell felvennem, persze segítséggel. Akkor javul a helyzet, de ahogy visszaülök a kerekesszékbe, ismét rosszul leszek. Ez egy megoldandó probléma 

– fogalmazott a balerina, aki már lelkesen várja, hogy az Operettszínházban megkezdődjenek a Diótörő próbái. A balesete előtt a híres darabban fontos szerepet táncolt, ezúttal balettmesterként veszi majd ki a részét a teátrum sikeréből.

 

