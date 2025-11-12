„Öt nappal az álomesküvőm után megvakultam” - A fiatal édesanya egyik napról a másikra ébredt vakon

Egy fiatal édesanya élete igazi tündérmesének indult – ám az álomesküvő után mindössze öt nappal pokollá változott. A 28 éves Chelsea Shields boldogan ébredt friss feleségként, de mire lement a nap, már nem látott a jobb szemére. Néhány nap múlva pedig kerekesszékbe került és katéterre szorult – az orvosok szerint az agya „egyszerűen leállt kommunikálni a testével”.

Ez a fiatal édesanya megrázó története /

Fotó: Hush Naidoo Jade Photography / Unsplash (Illusztráció)

„Arra ébredtem, hogy sötétség vesz körül. Pánikba estem. Csak az járt a fejemben: mi van, ha többé nem látom felnőni a gyerekeimet?” – idézte fel könnyeivel küszködve Chelsea.

A fiatal anya augusztusban, élete legszebb napjai után, egyik reggel arra ébredt, hogy nem lát a jobb szemére. A férjével, Connorról készült esküvői fotók már a falon lógtak, amikor az orvosok szklerózis multiplex gyanítottak. Ám a vizsgálatok után sem tudták megmondani, mi történik vele – látása rohamosan romlott, teste pedig felmondta a szolgálatot.

„Nem tudtam járni, alig bírtam mozdulni. Egy nap a konyhában főztem a gyerekeimnek, amikor hirtelen olyan fejfájás hasított belém, hogy összeestem a padlón. A kisfiam adta a kezembe a telefont, hogy hívjam a férjemet” – mesélte megtörten.

Chelsea hetekig feküdt kórházban, mozdulatlanul, katéterrel. A 28 éves anyuka már attól félt, soha többé nem tud majd lábra állni. Négy hosszú hét után végre megkapta a diagnózist: funkcionális neurológiai rendellenesség (FND) – egy rejtélyes és gyakran félreértett betegség, amely miatt az agy nem képes megfelelően irányítani a testet.

„Háromgyerekes anyukából egyik napról a másikra egy 90 évesnek érzem magam. 20 gyógyszert szedek naponta, és bottal vagy mankóval tudok csak járni. Három hónapja még nem hittem volna, hogy ez lesz az életem.”

Chelsea ma már nem tud dolgozni, de harcol: Facebook-oldalt indított, ahol nyíltan megmutatja, milyen az élet egy láthatatlan betegséggel.

„Minden erőmmel azon vagyok, hogy mások is megértsék: ez nem csak a fejemben létezik. Segíteni akarok azoknak, akik ugyanebben a pokolban élnek.”

Egy álomesküvő, ami rémálommá vált – Chelsea története arra emlékeztet, milyen törékeny az élet, és hogy egyetlen reggel mindent megváltoztathat.

(VIA)