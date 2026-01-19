Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
„Az apám a szemeim előtt halt meg” - Nem vették komolyan a 34 éves férfi panaszait a kórházban, tragédia lett a vége

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 19. 19:30
A 34 éves apa a sürgősségin halt meg fia és más betegek szeme láttára. Fájdalomcsillapítót kapott a kórházban.

A 34 éves Thomas Casey állítólag fájdalomcsillapítókat kapott a kórházban és arra kérték, hogy várjon, annak ellenére, hogy a fia sürgősségi ellátást kért. A háromgyermekes apa azt mondta a kórházban közvetlen a tragédia előtt, hogy úgy érzi, meg fog halni.

Thomas, aki meghalt a kórház folyosóján
Thomas, aki meghalt a kórház folyosóján

Több mint egy órával azután halt meg a kórházban, hogy azt mondta, attól tart, szívrohamot kap

Gyászoló fia, akit szintén Thomasnak hívnak, megerősítette, hogy édesapja előző nap a Basildon Kórházban járt, de több óra várakozás után orvosi ellátás nélkül hazament. Thomas a The Sunnak adott interjújában elmondta: „Apám bejött a sürgősségire, én pedig mondtam nővérnek, hogy szív- és érrendszeri problémái vannak, és ő megmérte a vérnyomását.

Azt mondta, hogy nincs szívprobléma, de egyértelműen volt. Az apám a szemeim előtt halt meg. Szívrohama volt.

Hozzátette:

 Két órát volt bent, és tudod, mit adtak neki? Átkozott paracetamolt és egy vizeletgyűjtő edényt, és azt mondták, hogy abba pisiljen.

„Akkor már a földön feküdt, én pedig a hátát simogattam, láttam, ahogy elkékül. A hasára fordítottam. Soha nem fogom elfelejteni a történteket.”

Csak 34 éves volt. Forr bennem a vér, a harag, amit most érzek, leírhatatlan, és az űrt, amit ez hagyott a családomban, soha nem fogja semmi betölteni. Az Brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat ölte meg az apámat, és ezt soha nem fogom elfelejteni” – tette hozzá.

„Miközben apám haldoklott, csak bezártak egy szobába, mert megpróbáltam rávenni őket, hogy kezeljék” – tette hozzá.

A 36 éves Louise McCormack Chelmsfordból, aki a baleset idején 41 éves férjével, Anthonyval a sürgősségin tartózkodott, ezt mondta: „Láttuk, hogy egy férfi és a fia nem sokkal utánunk jön be. Többször is láttuk az apát, aki azt mondta, hogy úgy érzi, haldoklik, de azt mondták, hogy várnia kell a sorára.

Adtak neki paracetamolt, de valami erősebbet kértek. Láttuk, hogy váró padlóján fekszik, feltehetően már nem bírta magát tartani. A férjem hallotta, amikor azt mondta, úgy érzi, meg fog halni. Később egy nővér odament, amikor a fiú könyörögve mondja, hogy az apja elkékült, és hogy valaki segítsen neki, az Isten szerelmére. A nővér mintha az apára nézett volna, majd megdermedt, és kiment az ajtón. Hallottuk, hogy azt mondta, hívjuk az orvost. Elég sokáig tartott, mire mindketten visszaértek. Láttuk, ahogy a fia megpróbálja felébreszteni az apját” – mondta.

Ezután megkezdte az újraélesztést, és szólt a nővérnek, hogy küldjön riasztást a helyszínre.”

Ezen a ponton odamentem a recepcióshoz, hogy megkérdezzem, fel lehetne-e szerelni egy paravánt, hogy az apa méltóságát megőrizzék és a többi beteg se nézze végig az újraélesztést

 

– zárta beszámolóját.

Valaki a történtek után kommentben ezt írta: „Szomorú, de nem meglepő; a broomfieldi sürgősségi osztály borzalmas ”- írja a The Sun.

 

 

