Beáta két gyógyíthatatlan fiával él: egy kísérlet az egyetlen esélyük

A két fiúról egészen kiskorukban derült ki, hogy egy gyógyíthatatlan izomelhalással élnek együtt. A Duchenne-szindróma versenyfutás az idővel. Kezdetben csak a vázizmok működését befolyásolja, idővel azonban az alapvető életfunkciókat ellátó izmok is leépülnek. A Duchenne-esek átlagéletkora 26 év. A betegségnek eddig még nem találták meg az ellenszerét, de jelenleg is zajlanak a kutatások. Épp egy ilyenbe válogatták be a Duchenne-es testvérpárt, a lehetőségnek azonban meg van az ára: a családnak külföldre kellett költöznie.

A Duchenne-szindróma esetében egy esés is végzetes lehet, ezért Beáta óvatosan indul el kirándulni a fiúkkal, de ha van segítsége, akkor bátrabb. Nemrég a Titanic-múzeumba is eljutottak

Fotó: Beküldött fotó

Fontos szerepet szánt nekik a sors: meg lehet a Duchenne-szindróma ellenszere

Barnabás és Táltos szeptemberben kapcsolódott be a gyógyszerfejlesztő cég kutatásába. Épp most érnek az első fázis végéhez, amikor végig fogják csinálni mindazt a kivizsgálást, amin a beválasztási procedúra során is át kellett esniük. Ennek része például egy műtét is, a karizmukból mintát vesznek biopsziával.

A kutatók nagyon titokzatosak, nem árulják el, hogy mikor kapnak az alanyok valódi hatóanyagot és mikor csak placebót. A fiúk azonban már most láthatóan jobban vannak. Édesanyjuk elmondása alapján Barnabás az utolsó pillanatban került be a projektbe, előtte ugyanis rohamos volt nála az állapotromlás. A végén már két lépcsőfokot sem tudott fellépni, a kísérlet kezdete óta azonban nem romlott az állapota.

A második fázis májusig fog tartani, ekkor dől el, hogy a Duchenne-es testvérpár a projektben marad-e. Nehéz tehát így hosszú távra tervezni, de a fiúk nem csüggednek, alkalmazkodnak a helyzethez.

Három ország között ingázva

Beáta,a fiúk édesanyja korábban soha nem gondolta volna, hogy egy nap külföldre fognak költözni, de úgy érzi, ez a kísérlet most az egyetlen esélyük.

Ha Magyarországon lenne ez a kísérlet, akkor nem jöttünk volna külföldre. És ebben minden benne van, hogy mennyire szeretjük az országot. Nekünk ez egy áldozat, de nagyon hálásak vagyunk azért, hogy ezt az áldozatot meg tudjuk hozni

— mondta lapunknak.

Beáta mindenképp szerette volna, hogy a fiúk helyben is iskolába járjanak és ne csak otthonról kapják a tananyagot, hiszen lehet, hogy a kísérlet miatt még évekig kint kell maradniuk.

A klinika Belgiumban található, ott azonban nem találtak olyan iskolát, ahova Barnabást is felvették volna, mivel ő már 18 éves. Hollandiában viszont igen.

Mivel a kórház pont a határ mellett található, ezért úgy döntöttek, hogy akkor Hollandiában telepednek le, az iskola közelében.