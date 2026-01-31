„Fekete jég” okozta balesetben halt meg egy 8 éves kislány iskolába menet – „Örökké a mi kis angyalunk marad”

Szívszorító baleset rázta meg az Egyesült Államokat: egy nyolcéves kislány életét vesztette, miután az autó, amelyben utazott, fekete jég miatt megcsúszott és súlyos balesetet szenvedett. A család és az iskola közössége gyászolja a mindig mosolygós Scarlett Hoskinst.

Jég okozta a kislány halálát

Fotó: GlobGraphy

A kislány nem élte túl a balesetet

A tragédia január 22-én, csütörtök reggel történt Tennessee államban, Claiborne megyében. A rendőrség tájékoztatása szerint a jármű reggel fél nyolc körül haladt az egyik állami főúton, amikor a jeges útszakaszon megcsúszott. Az autó lesodródott az útról, előbb egy postaládának, majd egy sziklafalnak csapódott, végül irányíthatatlanul megpördülve állt meg.

A balesetben Scarlett Hoskins életét vesztette, míg három másik utas – két felnőtt és a kislány hatéves húga – megsérült. A hatéves Skyla kórházba került, ahol műtéten esett át, de azóta már hazatérhetett.

Scarlett éppen iskolába tartott, amikor a végzetes baleset bekövetkezett. Édesapja, Alex Hoskins megható szavakkal emlékezett meg kislányáról a helyi sajtónak. Elmondása szerint Scarlett rendkívül kedves, segítőkész gyermek volt, aki mindig másokra figyelt.

„Mindig a helyes utat választotta, és jobban törődött másokkal, mint bármi mással”

– mondta az édesapa.

A gyászoló apa szerint:

„Örökké a mi kis angyalunk marad”

Hitébe kapaszkodva próbálja feldolgozni a felfoghatatlan veszteséget, miközben arra is büszke, hogy Scarlett milyen mély nyomot hagyott környezete szívében.