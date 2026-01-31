Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Marcella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Fekete jég” okozta balesetben halt meg egy 8 éves kislány iskolába menet – „Örökké a mi kis angyalunk marad”

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 31. 20:30
tragédiakislány
Az édesapa megtört. A kislány borzalmas baleset áldozata lett.

Szívszorító baleset rázta meg az Egyesült Államokat: egy nyolcéves kislány életét vesztette, miután az autó, amelyben utazott, fekete jég miatt megcsúszott és súlyos balesetet szenvedett. A család és az iskola közössége gyászolja a mindig mosolygós Scarlett Hoskinst. 

Kislány meghalt a jég miatt
Jég okozta a kislány halálát
Fotó: GlobGraphy

A kislány nem élte túl a balesetet

A tragédia január 22-én, csütörtök reggel történt Tennessee államban, Claiborne megyében. A rendőrség tájékoztatása szerint a jármű reggel fél nyolc körül haladt az egyik állami főúton, amikor a jeges útszakaszon megcsúszott. Az autó lesodródott az útról, előbb egy postaládának, majd egy sziklafalnak csapódott, végül irányíthatatlanul megpördülve állt meg.

A balesetben Scarlett Hoskins életét vesztette, míg három másik utas – két felnőtt és a kislány hatéves húga – megsérült. A hatéves Skyla kórházba került, ahol műtéten esett át, de azóta már hazatérhetett. 

Scarlett éppen iskolába tartott, amikor a végzetes baleset bekövetkezett. Édesapja, Alex Hoskins megható szavakkal emlékezett meg kislányáról a helyi sajtónak. Elmondása szerint Scarlett rendkívül kedves, segítőkész gyermek volt, aki mindig másokra figyelt. 

„Mindig a helyes utat választotta, és jobban törődött másokkal, mint bármi mással”

 – mondta az édesapa.

A gyászoló apa szerint:

„Örökké a mi kis angyalunk marad”

Hitébe kapaszkodva próbálja feldolgozni a felfoghatatlan veszteséget, miközben arra is büszke, hogy Scarlett milyen mély nyomot hagyott környezete szívében. 

Az iskola, ahová a kislány járt, gyászba borult. Az intézményben pszichológusokat biztosítottak a diákok és a tanárok számára, hogy segítsenek feldolgozni a történteket. Az eset különösen megrázó, mivel Scarlett már a harmadik diák volt a körzetben, aki az idei tanév során életét vesztette. A hatóságok közlése szerint a két gyermek a baleset idején be volt kötve, a járműben utazó felnőttek azonban nem használták a biztonsági övet, írja a People.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu