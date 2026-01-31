„Fekete jég” okozta balesetben halt meg egy 8 éves kislány iskolába menet – „Örökké a mi kis angyalunk marad”

Szívszorító baleset rázta meg az Egyesült Államokat: egy nyolcéves kislány életét vesztette, miután az autó, amelyben utazott, fekete jég miatt megcsúszott és súlyos balesetet szenvedett. A család és az iskola közössége gyászolja a mindig mosolygós Scarlett Hoskinst.
A tragédia január 22-én, csütörtök reggel történt Tennessee államban, Claiborne megyében. A rendőrség tájékoztatása szerint a jármű reggel fél nyolc körül haladt az egyik állami főúton, amikor a jeges útszakaszon megcsúszott. Az autó lesodródott az útról, előbb egy postaládának, majd egy sziklafalnak csapódott, végül irányíthatatlanul megpördülve állt meg.
A balesetben Scarlett Hoskins életét vesztette, míg három másik utas – két felnőtt és a kislány hatéves húga – megsérült. A hatéves Skyla kórházba került, ahol műtéten esett át, de azóta már hazatérhetett.
Scarlett éppen iskolába tartott, amikor a végzetes baleset bekövetkezett. Édesapja, Alex Hoskins megható szavakkal emlékezett meg kislányáról a helyi sajtónak. Elmondása szerint Scarlett rendkívül kedves, segítőkész gyermek volt, aki mindig másokra figyelt.
„Mindig a helyes utat választotta, és jobban törődött másokkal, mint bármi mással”
– mondta az édesapa.
A gyászoló apa szerint:
„Örökké a mi kis angyalunk marad”
Hitébe kapaszkodva próbálja feldolgozni a felfoghatatlan veszteséget, miközben arra is büszke, hogy Scarlett milyen mély nyomot hagyott környezete szívében.
Az iskola, ahová a kislány járt, gyászba borult. Az intézményben pszichológusokat biztosítottak a diákok és a tanárok számára, hogy segítsenek feldolgozni a történteket. Az eset különösen megrázó, mivel Scarlett már a harmadik diák volt a körzetben, aki az idei tanév során életét vesztette. A hatóságok közlése szerint a két gyermek a baleset idején be volt kötve, a járműben utazó felnőttek azonban nem használták a biztonsági övet, írja a People.
