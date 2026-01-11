Nagydorogi csecsemőgyilkosság: borzasztó titokra derült fény - utcán született meg a meggyilkolt Zalánka

Mint arról a Bors is beszámolt, 2025. augusztus 20-án bejelentés érkezett a rendőrségre egy 2 hetes újszülött eltűnéséről. Az egyenruhások azonnal elkezdték a kisbabát keresni, de órákkal később csak a holttestét találták meg a faluja határában. Azonnal világossá vált, hogy Zalánkát megölték. A nagydorogi csecsemőgyilkossággal az édesanyát gyanúsítják.
Attila, a kisfiát gyászoló édesapa tudni szeretné a teljes igazságot, a tragédia körülményeiről. Eleinte őszintén hitt Viktória ártatlanságában, de már erős kétségek gyötrik, mi több, a jegyességet is felbontotta.
Őszinte örömmel készültem Vikivel a közös életre. Az anyjával közös házában még a nekünk szánt lakrészt is saját kezűleg felújítottam, és igyekeztem mindenben segíteni a volt páromat. Az előző kapcsolatából származó kisfiát is elfogadtam
– mondta Attila, aki naponta gondol elhunyt gyermekére.
- Neki szépen kellene fejlődnie, nem pedig a föld alatt pihennie. A születése igen kalandosra sikerült. Viktória hirtelen rosszul lett, és már nem bírta magát megtartani, ezért négykézlábra ereszkedett. Borzalmas fájások gyötörték – mondta a férfi, aki természetesen azonnal értesítette a mentőket. A segítség megérkezéséig a diszpécsertől kapott instrukciókat.
Nagy nehezen felsegítettem az ágyra, miközben igyekeztem megnyugtatni. A mentősök hamar megérkeztek, akik közölték: arra már nincs idő, hogy Vikit beszállítsák a kórházba. Az egyik mentőssel ketten tettük át a hordágyra, majd betoltuk a mentőautóba.
Az anya végül a ház előtt álló járműben, természetes úton szülte meg Zalánkát.
Én szerettem volna boldog életet biztosítani a családomnak. Most már csak annyit szeretnék az egykori menyasszonyomtól, hogy mondja el, mit is tett valójában a kisfiammal
– fejezte be Attila, aki karácsonykor a kisfia sírjához is ellátogatott. Állítása szerint alig találja helyét a világban, de tudja, már csak a kis Zalánka emléke miatt is erősnek kell maradnia.
