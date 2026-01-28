Meghalt Voith Ági – Megrendítő sorokkal búcsúzik tőle a József Attila Színház

Gyászba borult a hazai kulturális élet: Voith Ági elhunyt. A színművész hosszú évtizedeken át volt jelen a magyar színházi világban, játékát finomság, humor és különleges érzékenység jellemezte. Pályája során számos emlékezetes szereppel ajándékozta meg a közönséget, és generációk számára jelentett példát szakmai alázatból és elhivatottságból.
A József Attila Színház hivatalos közleményben tudatta a szomorú hírt, és egyben felidézte a művésznő pályájának legfontosabb állomásait.
Fájó szívvel búcsúzunk Voith Ági örökös tagunktól!
Voith Ági a Színház- és Filmművészeti Főiskola elvégzése után A kaktusz virága Stéphanie-jeként debütált színházunkban, amelynek közel húsz éven át meghatározó művésze volt. Olyan emlékezetes szerepek és dalok fűződnek nevéhez, mint a Kaviár Gyurgyevója vagy a Potyautas Jamaicai trombitása.
Pályája során a Thália és az Arizona Színházban is játszott, 1993-tól szabadfoglalkozásúként dolgozott, 2019–2021 között pedig a kaposvári Csiky Gergely Színház társulatának tagja volt. Alakításait finom humor, könnyedség és zenei érzékenység jellemezte; vígjátékokban és zenés darabokban egyaránt maradandót alkotott.
Emlékét örökké őrizzük!
– állt a József Attila Színház Facebook oldalán.
Voith Ági színművész neve hosszú időre összeforrt a József Attila Színházzal, ahol közel húsz éven át meghatározó művészként dolgozott. Munkássága azonban nemcsak egyetlen társulathoz kötődött: pályája során több színházban is bizonyította tehetségét és sokoldalúságát.
Halálával nemcsak egy kiváló színésznőt, hanem egy különleges egyéniséget is elveszített a szakma. Emlékét szerepei, dalai és a közönség szeretete őrzi tovább.
