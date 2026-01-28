Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Karola, Károly névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Meghalt Voith Ági – Megrendítő sorokkal búcsúzik tőle a József Attila Színház

Voith Ági
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 28. 11:43
gyászJózsef Attila Színház
Megrendítette a színházi világot a hír, hogy elhunyt a legendás művész. Voith Ágit, a József Attila Színház örökös tagját búcsúztatta a társulat megható sorokkal, felidézve pályája felejthetetlen alakításait.
Ko. K.
A szerző cikkei

Gyászba borult a hazai kulturális élet: Voith Ági elhunyt. A színművész hosszú évtizedeken át volt jelen a magyar színházi világban, játékát finomság, humor és különleges érzékenység jellemezte. Pályája során számos emlékezetes szereppel ajándékozta meg a közönséget, és generációk számára jelentett példát szakmai alázatból és elhivatottságból.

Voith Ági színművésznő
Voith Ági halála egy egész országot megrázott, volt kollégái megrendülten fogadták a tragikus hírt (Fotó: Zih Zsolt)

Így búcsúzott a József Attila Színház Voith Ágitól

A József Attila Színház hivatalos közleményben tudatta a szomorú hírt, és egyben felidézte a művésznő pályájának legfontosabb állomásait.

Fájó szívvel búcsúzunk Voith Ági örökös tagunktól! 

 

Voith Ági a Színház- és Filmművészeti Főiskola elvégzése után A kaktusz virága Stéphanie-jeként debütált színházunkban, amelynek közel húsz éven át meghatározó művésze volt. Olyan emlékezetes szerepek és dalok fűződnek nevéhez, mint a Kaviár Gyurgyevója vagy a Potyautas Jamaicai trombitása. 

 

Pályája során a Thália és az Arizona Színházban is játszott, 1993-tól szabadfoglalkozásúként dolgozott, 2019–2021 között pedig a kaposvári Csiky Gergely Színház társulatának tagja volt. Alakításait finom humor, könnyedség és zenei érzékenység jellemezte; vígjátékokban és zenés darabokban egyaránt maradandót alkotott.

 

Emlékét örökké őrizzük!

– állt a József Attila Színház Facebook oldalán.

Voith Ági Bodrogi Gyula színművészek
Voith Ági és Bodrogi Gyula bár régóta külön éltek, végül sosem váltak el (Fotó: MediaWorks)

Voith Ági színművész neve hosszú időre összeforrt a József Attila Színházzal, ahol közel húsz éven át meghatározó művészként dolgozott. Munkássága azonban nemcsak egyetlen társulathoz kötődött: pályája során több színházban is bizonyította tehetségét és sokoldalúságát.

Halálával nemcsak egy kiváló színésznőt, hanem egy különleges egyéniséget is elveszített a szakma. Emlékét szerepei, dalai és a közönség szeretete őrzi tovább. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu