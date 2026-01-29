Segítséget kér a rendőrség: eltűnt Halász Judit

A Miskolci Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat Halász Judit 42 éves nyékládházi lakos eltűnése ügyében.
A rendőrség tájékoztatása szerint a nő 2026. január 29-én 9 óra körül otthonából ismeretlen helyre távozott, a felkutatására tett rendőri intézkedések ez idáig nem vezettek eredményre.
Halász Judit 166-170 centiméter magas, telt testalkatú, haja szőkésbarna a szeme pedig barna.
Halász Judit fotója IDE kattintva érhető el!
A Miskolci Rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a képen látható nő hollétével kapcsolatban, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-46/514-506-os telefonszámon. Továbbá tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.
