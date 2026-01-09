Brutális támadás: Nem tetszett neki a szósz, többször megszúrta az egyik alkalmazottat a KFC-ben

Egy hétköznapi gyorséttermi vita fajult súlyos erőszakká Las Vegasban, ahol egy KFC vendége állítólag azért támadt rá az egyik dolgozóra, mert nem volt elégedett a felszolgált szósszal. A hatóságok szerint az eset december 27-én történt, és majdnem tragédiába torkollott.

KFC-ben támadt a férfi.

Fotó: Illusztráció - Pexels

Nem tetszett neki a KFC-szósz

A rendőrség beszámolója alapján Gerald Carter és nagybátyja, James Carter ellen emberölési kísérlet miatt emeltek vádat. Szemtanúk elmondása szerint Gerald először szóváltásba keveredett az étterem személyzetével, majd feldühödve távozott a helyszínről. Egy tanú a rendőröknek úgy nyilatkozott: a férfi „feldühödött a szósz miatt”, és úgy érezte, az alkalmazottak tiszteletlenül bántak vele.

A férfi azonban nem sokkal később visszatért az étterembe nagybátyjával együtt. A biztonsági kamerák felvételei szerint mindketten a pult mögé mentek, ahol Gerald többször megszúrta az egyik dolgozót, miközben James Carter több másodpercen át fojtófogásban tartotta az áldozatot. Az étterem rövid időn belül teljes egészében bűnügyi helyszínné vált.

A megsérült alkalmazottat kórházba szállították, állapotáról egyelőre nem közöltek részleteket. A helyszínre kiérkező rendőrök több személyt is előállítottak, Gerald Carter zsebében pedig egy nagyméretű, összecsukható kést találtak. A gyanúsított később elismerte, hogy dulakodásba keveredett a dolgozóval, ugyanakkor azt állította, hogy a kés végig a zsebében maradt.