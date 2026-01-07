Szívszorító: Fűtetlen házban fagyoskodott az idős férfi, nem sokon múlt az élete

A Siklósi Rendőrkapitányság az extrém hidegre való tekintettel kiemelt figyelemmel kíséri a magányos időseket, ebből a célból kaptak egy bejelentést a járőrök, miszerint nézzenek rá egy harkányi férfira, hogy ellenőrizzék, fel van-e készülve az extrém téli időjárásra az otthonában.

Az idős férfi kihűlés szélén állt, amikor a járőrök beléptek a fűtetlen otthonába / Fotó: ChiccoDodiFC / Shutterstock (Illusztráció)

Az idős férfi életét a rendőrök mentették meg

A kirendelt járőrök többszöri kopogására sem reagált a 77 éves férfi, pedig halk hangok arra utaltak a házból, hogy valaki tartózkodik bent. Végül hosszas várakozás után az idős férfi ajtót nyitott, majd beljebb lépve a házba érezhető volt, nincs semmilyen fűtési lehetőség. Ebből kifolyólag súlyos kihűlés veszélye állt fent, ezért a járőrök azonnal cselekedtek.

Az egész házban a teljes hőmérséklet szinte fagypont közeli volt, ezért az idős férfit a rendőrautóba helyezték és betakarták takaróval felmelegedés céljából, majd átkerült a Támasz Alapítvány munkatársaihoz - írja a Police.