„Fájdalmat éreztem jóga közben – a diagnózisnál attól féltem, a gyerekeim nem fognak emlékezni rám”

Egy hétköznapi mozdulat, egy hirtelen fájdalom – és egy gondolat, amely egy édesanya életét örökre megváltoztatta. Vicki Poole számára egy jógaóra alatt érzett szúró fájdalom jelentette az első jelet, amely végül súlyos diagnózishoz vezetett.
A 45 éves, nyugat-londoni Ruislipben élő marketingügynökségi igazgató 2021 decemberében vett részt szokásos forró jógaóráján, amikor éles fájdalmat érzett a jobb mellében. Először úgy gondolta, rosszul hajtotta végre a gyakorlatot, ám a fájdalom nem múlt el. Nyomásra érzékennyé vált, majd már egy ölelés is kellemetlen volt számára.
Amikor a panaszok tartóssá váltak, Vicki felkereste háziorvosát, aki további vizsgálatokra irányította. A szakorvosi vizsgálatok, ultrahang és mammográfia után biopsziát végeztek, majd 2022 februárjában megszületett a diagnózis: lobuláris emlőrák. Ez a daganattípus az emlő tejtermelő mirigyeit érinti, és gyakran nehezebben észlelhető.
Az MRI-vizsgálat egy 10x4x6 centiméteres daganatot mutatott ki, valamint két gyanús nyirokcsomót a hónaljban. Bár a rák nem terjedt át más szervekre, az eredmények heteken át tartó bizonytalanságot és komoly lelki terhet jelentettek számára.
Fájdalmat érezem jóga közben
A diagnózisnál attól féltem, a gyerekeim nem fognak emlékezni rám. Olyan fiatalok még
– idézte fel.
2022 áprilisában Vicki jobb oldali mellének eltávolításán esett át, majd kemoterápiát kapott. A kezelés súlyos mellékhatásokat okozott: szívritmuszavar lépett fel, amely miatt napokkal a kemoterápia befejezése után ismét kórházba került. A sugárkezelést hormonterápia követte, amely mesterséges menopauzát idézett elő.
Állapota később stabilizálódott, ám 2024 nyarán újabb ijesztő tünetek jelentkeztek: vérezni kezdett a bal mellbimbója, és bőrelváltozásokat észlelt. A vizsgálatok rendellenes sejteket mutattak ki, ezért a bal mell eltávolítása mellett döntött, a műtét időpontjára jelenleg vár, tudta meg a Mirror.
Vicki szerint a betegsége teljesen új szemléletet adott számára. Ma már minden iskolai ünnepség, minden közös pillanat különös jelentőséggel bír. Történetével arra szeretné ösztönözni a nőket, hogy figyeljenek testük jelzéseire:
Ha bármi szokatlant észleltek, menjetek orvoshoz – ne gondoljátok, hogy túl fiatalok vagytok.
