Megrázó történetet osztott meg egy ausztrál házaspár, miután kiderült: mindkettőjüknél agydaganatot diagnosztizáltak, mindössze néhány hónap eltéréssel. Greg és Katie Britton számára nemcsak a betegséggel való küzdelem jelent hatalmas kihívást, hanem az is, hogyan mondják el a szívszorító hírt két gyermeküknek, Luke-nak és Charlinak.

Egyszerre kaptak agydaganatot.

Fotó: Freepik.com/Illusztráció

Ketten az agydaganat ellen

Greg Brittonnál az első figyelmeztető jelek akkor jelentkeztek, amikor zsibbadást érzett a lábujjában, majd fokozatosan elveszítette az érzést az egyik oldalán. MRI-vizsgálat derítette ki, hogy egy 4,5 centiméteres daganat van az agytörzsében. A daganat a légzésétől kezdve a szívműködéséig szinte minden életfunkciójára hatással volt.

A férfi egy évvel később átesett egy komoly műtéten, amely során eltávolították a daganatot, ám továbbra sincs teljesen túl a veszélyen. Mint mondta, fennáll annak az esélye, hogy a daganat idővel visszanő, ezért jelenleg mindent megtesz azért, hogy a lehető legjobb fizikai állapotban maradjon.

Néhány hónappal később felesége, Katie Britton is aggasztó tüneteket kezdett tapasztalni. Erős fejfájás, valamint fül- és arcfájdalom jelentkezett nála. A nyugat-ausztráliai Perth városában található Joondalup Kórházban vizsgálták meg, ahol gyorsan megszületett a diagnózis, és másnap már műtétre is sor került.

A férjemnek és nekem is agydaganatunk van – pár hónap különbséggel diagnosztizáltak minket

Katie esetében egy 4 centiméteres daganatot találtak, amelyet pontosan négy hónappal férje operációja után távolítottak el. A házaspár hangsúlyozta: a két daganat között nincs összefüggés, pusztán rendkívül balszerencsés egybeesésről van szó.

Az édesanya már túl van az első, hathetes kemoterápiás és sugárkezelési cikluson. Elmondása szerint azonban a legnehezebb pillanat nem a kezelésekhez kötődött, hanem ahhoz, amikor újra szembe kellett nézniük gyermekeik fájdalmával.

Összetört a szívem értük

– fogalmazott Katie.

Láttuk, mennyire megviselte őket az első alkalom, és tudtuk, hogy most mindezt újra át kell élniük.

Greg és Katie azért döntöttek úgy, hogy nyilvánosan is megosztják történetüket, mert szeretnék felhívni a figyelmet a korai felismerés fontosságára, amely jelentősen javíthatja a túlélési esélyeket. A család megsegítésére szeptemberben adománygyűjtés indult, amelyen eddig több mint 18 ezer dollár gyűlt össze.