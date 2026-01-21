"Influenza miatt kerültem kómába - ébren voltam, de nem tudtam mozogni"

Egy 14 éves lányt lázzal küldtek haza az iskolából, majd 4 hónappal később már a kórházban ébredt fel egy hosszas kóma után. Az ártatlannak tűnő influenza olyan küzdelem elé állította szervezetét, hogy újra kellett tanulnia járni, beszélni és lélegezni.

Influenza miatt került kómába a fiatal lány. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Influenza juttatta a kórházba a fiatalt

Trinity Shores influenzás volt, de annyira beteg lett, hogy az orvosok nem tudtak mit tenni, így kómába helyezték.

Elkaptam az influenzát, aztán a tüdőgyulladást, aztán a szepszist, végül pedig az MRSA-t. Mindez a tüdőmben történt. Nem kellett volna túlélnem

- mondta a fiatal.

Hozzátette, hogy a kómában töltött ideje olyan volt, mint egy alvási paralízis, csak sokkal rosszabb. Mindent hallott és érzett, de nem tudott megmozdulni.

Immár 22 évesen elárulta, hogy a kóma előtti utolsó emléke az volt, hogy hazaküldték az iskolából, majd túl gyenge volt, hogy felálljon, így apja a kórházba rohant vele, és útközben még gyorshajtás miatt is megállították őket.

Ez az utolsó emlékem, utána minden csak egy nagy feketeség.

Az orvosok rádöbbentek, hogy a tüdeje annyira tele volt már folyadékkal, hogy az agya nem kapott elegendő oxigént, így szervei sorban elkezdtek leállni. Ezt követően egy másik kórházba szállították, miközben családjával közölték, hogy készüljenek fel a lehető legrosszabbra.

Annak érdekében, hogy életben tartsák, a sebészek ECMO életfenntartó kanülöket helyeztek a nyakába, vastag fémcsöveket, amelyek kivezették a vérét a szervezetéből, kívülről oxigénnel látták el, majd visszapumpálták, mivel a tüdeje leállt. Dialízissel tisztára mosták a vérét, miközben a gépek pumpálták a levegőt az összeesett tüdejébe. Légcsőmetszést végeztek a torkán, hogy segítsék a légzését, végül egy táplálószonda folyékony táplálékot juttatott a gyomrába.

Saját teste rabja lett a kómában

Mindeközben Trinity saját elmondása szerint mentálisan teljesen éber volt, de saját teste raja lett.

Az orvosok azt mondták, mozgassam a kezeimet, én pedig belül azt üvöltöttem: "Azt csinálom! Miért nem látod?!"

- emlékezett vissza a fiatal.