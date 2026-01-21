"Influenza miatt kerültem kómába - ébren voltam, de nem tudtam mozogni"

Egy 14 éves lányt lázzal küldtek haza az iskolából, majd 4 hónappal később már a kórházban ébredt fel egy hosszas kóma után. Az ártatlannak tűnő influenza olyan küzdelem elé állította szervezetét, hogy újra kellett tanulnia járni, beszélni és lélegezni.
Trinity Shores influenzás volt, de annyira beteg lett, hogy az orvosok nem tudtak mit tenni, így kómába helyezték.
Elkaptam az influenzát, aztán a tüdőgyulladást, aztán a szepszist, végül pedig az MRSA-t. Mindez a tüdőmben történt. Nem kellett volna túlélnem
- mondta a fiatal.
Hozzátette, hogy a kómában töltött ideje olyan volt, mint egy alvási paralízis, csak sokkal rosszabb. Mindent hallott és érzett, de nem tudott megmozdulni.
Immár 22 évesen elárulta, hogy a kóma előtti utolsó emléke az volt, hogy hazaküldték az iskolából, majd túl gyenge volt, hogy felálljon, így apja a kórházba rohant vele, és útközben még gyorshajtás miatt is megállították őket.
Ez az utolsó emlékem, utána minden csak egy nagy feketeség.
Az orvosok rádöbbentek, hogy a tüdeje annyira tele volt már folyadékkal, hogy az agya nem kapott elegendő oxigént, így szervei sorban elkezdtek leállni. Ezt követően egy másik kórházba szállították, miközben családjával közölték, hogy készüljenek fel a lehető legrosszabbra.
Annak érdekében, hogy életben tartsák, a sebészek ECMO életfenntartó kanülöket helyeztek a nyakába, vastag fémcsöveket, amelyek kivezették a vérét a szervezetéből, kívülről oxigénnel látták el, majd visszapumpálták, mivel a tüdeje leállt. Dialízissel tisztára mosták a vérét, miközben a gépek pumpálták a levegőt az összeesett tüdejébe. Légcsőmetszést végeztek a torkán, hogy segítsék a légzését, végül egy táplálószonda folyékony táplálékot juttatott a gyomrába.
Mindeközben Trinity saját elmondása szerint mentálisan teljesen éber volt, de saját teste raja lett.
Az orvosok azt mondták, mozgassam a kezeimet, én pedig belül azt üvöltöttem: "Azt csinálom! Miért nem látod?!"
- emlékezett vissza a fiatal.
Agya azonban hátborzongató alternatív valóságokat kezdett el kialakítani. Az egyikben azt hitte, egy katona, akit arcba lőttek egy támadás során. Egy másikban azt hitte, édesanyja a szerveit próbálja eladni, de volt egy, amiben azt hitte, kisöccse szúrta őt hátba.
Ez mind az elmém volt, ami próbálta megmagyarázni a kanülöket, de akkor valóságnak tűnt.
Az első hónapban mindennap megállt a szíve, és technikailag meghalt.
Valami spirituálisat éltem át. Sötétséget láttam, egy hatalmas fát, izzó energiagömböket. Szeretetet és elfogadást éreztem. Azt gondoltam: "Ha ez a haldoklás, akkor készen állok." Viszont még nem végeztem.
Trinity végül édesanyjának köszönhetően tért vissza, aki mindig beszélt hozzá és fogta kezét. Hosszú hónapok után az orvosok megpróbálták felébreszteni a fiatalt.
Kómában vazelint tesznek a szembe, hogy ne száradjon ki. Felkeltem, és azt hittem, megvakultam.
Azonban a küzdelmek még nem értek véget, ugyanis a nyakában lévő kanülök meghibásodtak, és több liter vér kezdett el kifolyni belőle, végül áthelyezték őket hasába, így közvetlenül a szíve mindkét oldalába vágtak. Végül három nyitott szívműtétre volt szüksége, amelyek közül az utolsó volt a legrosszabb.
Ébren voltam. Nem kaptam nyugtatót. Csak fájdalomcsillapítókat. Nem tudtam mozogni. Nem tudtam köhögni. Ágytálat kellett használnom, mert felülni olyan érzés volt, mintha meghalnék.
Hetek kellettek ahhoz, hogy fel tudjon állni, hónapok, hogy tudjon beszélni, és több mint egy év, hogy segítség nélkül tudjon járni. Bár túlélte a lehetetlen tüdeje maradandó károsodást, hörgőtágulatot szenvedett, így hamar kifullad és inhalátort kell használnia. Mindez nem tántorította el Trinityt, aki mindent megtesz annak érdekében, hogy tüdeje meggyógyuljon - írta a Mirror.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.