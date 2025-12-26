"Végig kellett néznünk, hogy a gyermekeink egyre rosszabbul lesznek, hogy végül megműthessék őket"

Nincs is annál szörnyűbb, mint amikor egy édesanya vagy egy édesapa tehetetlen, és csak nézni tudja gyermeke szenvedését. Az orvosok sem léphetnek semmit, egy szülő azonban ösztönösen óvná a csemetéjét. Megtenne érte mindent. Pontosan tudja a brit Laura Keenan és párja, Liam, milyen fájdalommal jár mindez. Amikor kisfiuk, Harry ritka betegsége jelentkezett, az orvosok közölték: várniuk kell az életmentő műtéttel, amíg idősebb lesz. Ez azonban azt jelentette, hogy nézniük kellett, amint a csöppég napról napra rosszabb állapotba került.
A kis Harry élete első kilenc hónapjában egészséges, átlagos baba volt. Aztán egyik napról a másikra egyre aggasztóbb tünetek jelentkeztek nála. A hasa felpuffadt, a vénái kidülledtek és kékek voltak, és bármennyit is etette az édesanyja, alultápláltnak tűnt. Számos alkalommal vitték orvoshoz, ám eleinte senki nem tudott magyarázattal szolgálni. Végül közölték: vagy szervleállás, vagy rák.
Végül kiderült: a csecsemő egy Alfa-1 nevű kórban szenved. A szervezete nem termel egy AAT nevű proteint, ami a máját és a tüdejét védené.
"Közölték, hogy Harry mája leáll, és visszafordíthatatlanul károsodott. Amikor az orvosok ezt mondták, Harryt a karjaimban tartottam" – idézte fel az édesanya, Laura a rettenetes hírt a The Sun oldalának. A legrosszabb azonban csak ezután jött: Harryt ugyanis nem lehetett megoperálni, nem lehetett rajta szervátültetést végezni, amíg idősebb, erősebb nem lesz, ugyanakkor addig sem kerülhetett fel a várólistára, amíg nem állt le a mája. Szürreális helyzet volt: Harrynek elég erősnek kellett lennie a műtéthez, de elég betegnek ahhoz, hogy a várólistán helyet kapjon.
Végig kellett néznünk, hogy a gyermekünk egyre rosszabbul lesz, hogy végül megműthessék, tudva, hogy az operáció megölheti vagy megmentheti
– fakadt ki az édesanya, hozzátéve: ezzel még nem volt vége a rossz híreknek, ugyanis genetikai betegség lévén idősebb gyermeküket, az akkor hároméves Maxet is tesztelni kellett. Kiderült: hordozza a hajlamot.
Harry végül egyévesen kapta meg az új szervet, Max pedig, akinél nyolcévesen jelentkeztek az első tünetek, 12 évesen. Noha mindkettejük szervezete befogadta az új májat, ezzel még nincs vége a történetüknek. Édesanyjuk, Laura hangsúlyozza: a szervátültetés nem gyógymód, ugyanis egy rakás más bajt kapnak vele. A gyerekeknek életük végéig vizsgálatokra, kezelésekre kell járni, olyan szteroidokat szednek, amik súlyosan károsítják a vesét, emellett szinte bizonyos, hogy később újabb transzplantáció is vár rájuk.
A párnak később egy harmadik gyermeke is született: szerencsére ő nem hordozza a bátyjai életét megkeserítő gyilkos kórt.
