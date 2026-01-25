„Csodának számított minden napja” – Meghalt a 26 éves nő, aki halálos betegségét a nyilvánosság előtt élte meg

Gyászol az online közösség: 26 éves korában elhunyt Mackenzie Paul, aki több tízezer embernek adott reményt azzal, hogy őszintén megosztotta halálos betegségével vívott küzdelmét a közösségi médiában.

Óriásit küzdött a nő a halálos betegséggel.

Fotó: Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

Halálos betegség vitte el a fiatal influenszert

Mackenzie Paul 2023 augusztusában vált ismertté, amikor TikTokon beszélni kezdett akut mieloid leukémiával (AML) folytatott harcáról. Története gyorsan emberek ezreit érintette meg, hiszen fiatal kora ellenére rendkívüli nyíltsággal és bátorsággal mesélt kórházi kezeléseiről, félelmeiről és apró győzelmeiről.

Halálhírét férje, Brandon Paul erősítette meg egy Facebook-videóban. Szavaiban megrendítő őszinteséggel beszélt felesége elvesztéséről. Elmondta, hogy Mackenzie számára az elmúlt években többször is csodaszámba ment, hogy életben maradt, hiszen volt, amikor az intenzív osztályon feküdt, és önállóan már lélegezni sem tudott.

„Csodának számított minden napja”

„Önző módon azt kívánom, bárcsak még mindig itt lenne velem”

– fogalmazott.

„De a legnagyobb vigaszom az, hogy már nem szenved.”

Brandon úgy emlékezett feleségére, mint élete támaszára, legjobb barátjára, akire mindig számíthatott.

Mackenzie 23 éves volt, amikor megkapta a lesújtó diagnózist. Ekkor a Michigan State University College of Human Medicine másodéves orvostanhallgatójaként tanult, és korábban egyetemi sportoló is volt. Elmondása szerint szinte semmilyen tünete nem volt, csupán egy klinikai gyakorlat során lett rosszul, ami miatt orvoshoz fordult.

A diagnózist követően a fiatal nő tudatosan döntött úgy, hogy megosztja történetét a nyilvánossággal. Közel harmincezres követőtáborral rendelkező közösséget épített, és elindította a #TakingBackWhatCancerTookFromMe sorozatot, amelyben minden nap egy apró örömöt vagy sikert ünnepelt meg, írja a People.

Amikor betegsége 2024 nyarán kiújult, új kapaszkodót talált a művészetben. Rajzolni kezdett, majd ebből született meg a My Mantra Project nevű kezdeményezése, amelyben különböző élethelyzetekkel küzdő emberekről készített portrékat, a számukra erőt adó mantrákkal együtt. A projekt hamar inspirációvá vált sokak számára.

Mackenzie hitéből, alkotásból és az emberek közötti kapcsolódásból merített erőt, még a legnehezebb időszakokban is. Bár élete tragikusan rövid volt, története és üzenete tovább él azokban, akik követték útját, és akik számára reményt adott a legsötétebb pillanatokban is.