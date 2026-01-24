"Három hónap után a daganat összezsugorodott" - Eldöntötte: nem hagyja, hogy legyőzze a betegség

Példaértékű küzdés és élniakarás. Ez jellemzi a 34 éves Hope Pearce-t, akivel évekkel ezelőtt közölték, hogy már csak hónapjai vannak hátra. Ő azonban eldöntötte: felveszi a harcot rákbetegségével és megcáfolja az orvosok állítását – közölte a Mirror.

A rák ellenszereként tekint az életmódváltásra a súlyosbeteg nő

Forrás: Pexels (illusztráció!)

Évekkel ezelőtt kapta halálos rákdiagnózisát - ő azonban nem adta fel

A nő mindössze 23 éves volt, amikor elkezdte rosszul érezni magát. 2014-ben kezdett el érezni enyhe fejfájást, azonban ez nem akart elmúlni. Eleinte az orvosok migrénre gyanakodtak, később azonban nő könyörgött azért, hogy vizsgálják meg jobban. Ekkor az MRI-vizsgálat kimutatta, hogy daganat van a nyakában, a koponyaalap közelében.

Hope, akinek neve is "remény"-t jelent azóta dokumentálja betegségének történetét és azt, miből gyűjtött erőt, hogy felvegye a harcot az alattomos betegséggel.

Azt mondták, nagyon mélyen van a nyakamban. Kezdetben azt hitték, jóindulatú, de kiderült, hogy a szarkóma egy ritka formája. Azóta kemoterápián és sugárkezelésen estem át.

A szarkóma a test szöveteinek ritka daganatos megbetegedése. Gyakran a sejtek kontrollálatlan növekedése jellemzi, amely daganatokat hoz létre. Számos alkalommal növekvő csomó formájában jelentkezik.

Hope kezelése eleinte hatásosnak tűnt, 2017 és 2018 között remisszióba szorult a betegség. Azonban később átterjedt tüdejére és az orvosok közölték vele, hogy 4. stádiumba került.

Azt mondták, körülbelül 20 hónapom van hátra. Valamiért mégis úgy éreztem, lehet tenni valamit, ezért kipróbáltam valami mást. Teljesen életmódot váltottam. Három hónap után a daganat összezsugorodott.

Hope egyszerűen nem akarta feladni. Nem ismert határokat és élni akarása mindennél erősebb volt. Végtelen kutatásba vetette bele magát annak érdekében, hogy megpróbálja meghosszabbítani az életét.

A nő úgy gondolja, étrendjének megváltoztatásával óriási változást ért el. Csak olyan ételeket fogyasztott, amelyek erősítik az immunrendszerét, és arra is figyelt, hogy mindig hidratált maradjon.

Megváltoztatta az életemet

– magyarázta, majd hozzátette, hogy az elhízás egy olyan rizikófaktor, amely rengeteg betegségért felel.

Nem csak a rákról van szó. Hanem az elhízásról, a 2-es típusú cukorbetegségről, az autoimmun betegségekről is. Mindez összefügg az életmódunkkal. Jelenleg már két éve stabil az állapotom, mert a daganat zsugorodik.

A nő sikertörténetét sokan elismerik, az orvosok azonban megkérdőjelezték a történteket. Szerintük ugyanis semmilyen étrend nem képes meghosszabbítani valakinek az életét vagy meggyógyítani a rákot.

Mindkét állítás mellett szól tudományos magyarázat. Jelenleg a tudósok azt is vizsgálják, hogyan segíthet bizonyos zöldségek fogyasztása a betegség megelőzésében. Nemrég kimutatták, hogy a brokkoliban található természetes vegyület képes lehet bizonyos rákfajták kezelésére és megelőzésére.

Nagyon realista vagyok. Van bennem valami, ami megölhet, de közben tudom, mi van mögöttem. [...] Sok emberrel találkoztam ezen az úton, akik nem élték túl és túl fiatalon haltak meg.

Hope jelenleg Instagramon és a TikTokon dokumentálja útját, ahol több ezer követője van.