Orbán Viktor: El a kezekkel a gazdáktól!

Orbán Viktor Facebook-videóban jelentette ki, hogy a gazdáknak száz százalékig igazuk van.

A bajuk az a Mercosur nevű csomag, ami egy szabadkereskedelmi megállapodás lenne a latin-amerikai országokkal, ami megöli a gazdákat. Tehát Magyarország azon országok közé tartozik, aki nem támogatja a Mercosur-t.

- fogalmazott a miniszterelnök.

Itt arról is írtunk, hogy Strasbourgban több uniós ország gazdái is tüntetnek, miután Ursula von der Leyen egy számukra nagyon előnytelen, az úgynevezett EU-Mercosur-megállapodást aláírta a minap. Az Európai Parlamentnek otthont adó Strasbourgban szép számmal képviseltették magukat a magyar gazdák is, akiket rendesen kihozott a sodrából, amikor meglátták Magyar Pétert.