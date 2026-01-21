Halálos véletlen: többen is eltűntek már ott, ahol Egressy Mátyás a Dunába zuhant

Bár a rendőrség még keresi, a családja és a barátai már gyászolják a szombat hajnalban eltűnt Egressy Mátyást. A 18 éves teniszező a Lánchídról a Dunába esett, és a megalapozott feltételezések szerint életét vesztette. A végzős gimnazista tragédiája előtt több fiatalt is elnyelt a folyó. Egy részük sosem került elő.
Ophélie Aurelia Bretnachernek még 2008. december 4-én veszett nyoma. A francia egyetemista az Erasmus-program résztvevőjeként érkezett Budapestre, hogy a Corvinuson tanuljon. A magyar fővárost hamar megszerette, és mint ahogy az egy 22 éves fiatalnál normális, hamar felfedezte a népszerű szórakozóhelyeket is.
Az utolsó estéjén egy Dohány utcai klubban múlatta az időt a barátaival, majd gyalogosan távozott. Miután nem ment haza, a szállásadója bejelentette az eltűnését.
A táskáját és a telefonját aztán két olasz fiatal találta meg a Lánchídon, azonban azokat nem az egyenruhásokhoz, hanem a barátokhoz vitték. A fiatal nő holttestét 2009. február 12-én találták meg a Mahart-kikötőraktár egyik öblében. A rendőrök az idegenkezűséget kizárták. A feltételezések szerint Ophéliét baleset érte vagy öngyilkos lett. A barátai szerint hajlamos volt a depresszióra, és az sem tett jót a lelkének, hogy rendkívül sokat veszekedett az édesanyjával.
2012 szilveszterén, egy brit orvostanhallgatónak veszett nyoma. Daniel Gliksten története kísértetiesen hasonlít Egressy Mátyáséra. A Budapesten tanuló ugyanazon a szórakozóhelyen múlatta az időt, hol Matyi is a barátaival bulizott élete utolsó éjszakáján. Az angol férfi még felment a Lánchídra, ám onnan a térfigyelő kamerák felvételei szerint a budai oldalon már nem tért le. Szinte bizonyos, hogy ő is a Dunában lelte halálát. Testét a folyó később visszaadta.
A szintén 18 éves Ackermann Dávid 2009. szeptember 11-én, a barátnőjével és néhány haverjával a Margit-sziget egy stégjén beszélgetett, majd a társaság kora este útnak indult. Dávid leszakadt a többiektől, azóta pedig senki nem tud róla semmit. A barátok egymástól eltérő információkkal látták el az aggódó családot. A tinédzser a feltételezések szerint a stégről a Dunába esett. A pénztárcáját az iratokkal együtt az eltűnése utáni napokban a szigeten, egy padon megtalálták. A fiút a hatóság azóta is az eltűntek között tartja nyilván. A kamasz édesapja egyébként évekkel ezelőtt egy külön honlapot létrehozott gyermeke felkutatása érdekében, és még egy 1 millió forintos nyomravezetői díjat is felajánlott annak, aki érdemi információval szolgál Dávid hollétét illetően.
Az egész világot megrázta Hableány sétahajó 2019. május 29-én bekövetkezett tragédiája. A Margit híd közelében a koreai turistákat szállító vízi jármű egy hatalmas szállodahajóval ütközött össze, aminek következtében a kishajó felborult és elsüllyedt. A balesetet mindössze 7-en élték túl. A búvárok összesen 27 holttestet emeltek ki a vízből. Egy koreai állampolgár földi maradványai azóta sem kerültek elő, bár a szakértők elmondása szerint szinte bizonyos, hogy ő is életét vesztette.
Szűcs Tamás 2022. szeptember 28-án, koncerten vett részt a barátaival. A topmenedzser a kamerafelvételek tanúsága szerint a buli után felment a Rákóczi hídra, majd eltűnt. A rendőrség hetekig eltűntként kereste, majd a Budapesti Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai Adonynál egy férfi holttestére bukkantak. A maradványokon elvégzett DNS-vizsgálat aztán egyértelműen igazolta a feltételezést, hogy az üzletembert találták meg. A hírt Szűcs apósa is megerősítette.
2024 májusában Verőcénél történt egy súlyos hajóbaleset. Egy 8 tagú társaságot szállító motorcsónak egy szállodahajóval ütközött. A csónak utasai közül egy olasz férfinek sikerült a partra kiúsznia, a többiek viszont a vízbe fulladtak. A szállodahajó kapitánya később azt állította, hogy a motorcsónakot nem vette észre, ezzel is magyarázta, hogy meg sem próbált segítséget nyújtani, hanem nyugodtan továbbhaladt. Két héten belül valamennyi holttestet megtalálták. Köztük egy testvérpárét és egy jegyespárét is.
