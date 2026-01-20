"Miután meghaltam egy földrengésben, beszéltem Istennel, és ő visszaküldött"

Azt állítja találkozott Istennel, ő küldte vissza az életbe.

Istennek találkozott és visszatért az életbe a földrengés áldozata

Maayan Sebbag egy barátjával utazott a világ körül, hogy olyan élményeket szerezzenek, amiket csak egyszer lehet az életben. Már csak egy hely maradt a listájukon, amit meg szerettek volna látogatni, egy panda rezervátum Kína szívében.

Amint megérkeztek leültek, hogy az út folytatása előtt még megebédelhessenek. Ekkor jött a hirtelen katasztrófa, a föld elkezdett mozogni. Pillanatok alatt a békés táj mozgó pokollá változott, miközben a hegy maga alá temette őket.

Maayan nem látott mást, csak teljes sötétséget. Állítása szerint, ekkor két hangot hallott, miközben egy apró fénysugarat mintha felemelte volna.

Isten segített neki kiszabadulni

Az egyik hang azt mondta, hogy sosem fognak engem megmenteni

- emlékezett vissza a földöntúli spirituális élményére.

A másik pedig azt mondta, túl fogok élni. Az erőm az alapján változott, melyik hangnak hittem jobban. Amikor a kétségbeesésre hallgattam, az energiám alábbhagyott, de amikor a reményt választottam, felemelkedett.

A 44 éves Maayan összeszedte minden erejét, hogy kiszabadulhasson a romok közül, és elindult, hogy minél hamarabb orvosi ellátásban részesüljön. Próbált menekülni a helyszínről, de miközben futott, elesett és összezúzta az a fejét és az arcát. Úgy érezte eljött a vég. A szája megtelt vérrel, már érezte, hogy a torkán folyik le. Ekkor jött a segítség, eljuttatták a közeli kórházhoz.

Sajnos a helyzet azonnal ott sem változott. A földrengés rengeteg áldozatot szedett, melyre a helyi egészségügy nem volt felkészülve. Ideiglenes sátrakat állítottak fel az épület előtt, őt is egy ilyenben látták el.

Az orvos azt mondta ne feküdjek el. Ha megteszem és elalszom, akkor meghalok.

Napokkal később, még mindig kritikus állapotban volt.

Hihetetlenül gyenge voltam. Nem tudtam semmit sem tenni. Mintha a testem már nem tartott volna engem. Úgy éreztem felemelnek, eggyé válok a földel

- mesélte második spirituális találkozását.

Békés voltam, nem féltem. A sötét hely nem volt ijesztő, mintha otthon lettem volna. Egy olyan helyen voltam, ami egész életemben hiányzott. Hirtelen egy rejtélyes hang beszélt hozzám. Isten volt az, megkérdezte mit bánnék a legjobban, ha most meghalnék.

Beszélgetésbe elegyedett a hanggal, mélyen elgondolkodtatta. Úgy érezte elsőre, talán nem segített eleget másoknak. Ahogy mélyebbre ásott, kiderül azt bánná legjobban, hogy nem vált belőle anya.

Hirtelen mintha az áram megrázott volna, visszatértem a testembe... Miután meghaltam egy földrengésben beszéltem Istennel, és Ő visszaküldött. Mutatott nekem egy fénylő ajtót, adott nekem lehetőségeket. Megkérdezte szeretnék-e visszatérni a testembe. Egy részem szeretett volna maradni, de nem hagyhattam figyelmen kívül, hogy többet szeretnék az élettől.

A Mirror szerint aznap megváltozott minden. Az élete teljes fordulatot vett, elkezdett élni teljes szívvel. Sokan nevezték őrültnek az élményei miatt. Egy könyvet írt az élményéről, de a sikereken kívül az élet négy gyermekkel is megajándékozta.