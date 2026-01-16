Isteni beavatkozás segített Balogh Krisztofernek: visszafogadta az édesanyja

Balogh Krisztofer neve az elmúlt években nemcsak a zene, hanem a magánéleti fordulatok miatt is gyakran került reflektorfénybe. Nyíltan vállalta a nehézségeit, azt is, hogy egy ideig segítségre szorult, és azt is, hogy új alapokra kellett helyeznie az életét. Most viszont egy egészen más korszakról beszél: belső békéről, spiritualitásról és arról, hogyan vált a zene számára valódi küldetéssé.
Balogh Krisztofer Megasztár utáni élete tele van pörgéssel. A Borsnak elmesélte, hogy szerinte ma már egészen másképp áll a zenéhez, mint korábban, ugyanis nem csupán előadni szeretne, hanem átadni valamit, ami túlmutat a hangokon és dallamokon. Elmondása szerint ez a szemlélet teljesen magától alakult ki benne.
„Spirituális dolgokkal és a zenével is ugyanúgy foglalkozom, ezt nagyon fontosnak tartom. Ráadásul az éneklést is egészen új szintre emeltem”
– kezdte Krisztofer, aki úgy érzi, hogy a hangja ma már nem pusztán technikai eszköz, hanem egyfajta közvetítő csatorna lett. Hisz abban, hogy amit átad, az hatással van másokra is.
Isteni frekvenciákat szeretnék közvetíteni a hangommal. Tudom, hogy ez jó hatással van rám is, és arra is, aki hallgatja
– fogalmazott a korábbi megasztáros.
A folyamat nála tudatos felkészüléssel kezdődik, amelyben a hit kiemelt szerepet kap. Az énekes ilyenkor teljesen átadja az irányítást.
Előtte mindig imádkozom Istenhez, és kérem, hogy ő szóljon rajtam keresztül. Átengedem neki az irányítást, és ami jön a szívemből ösztönből, és amit Istentől kapok, azt átadom az embereknek. Hiszek abban, hogy ezzel ezeket az isteni frekvenciákat át tudom adni nekik. Egyszerűen hagyom a Teremtőnek, hogy ő lásson, érezzen rajtam keresztül. Magamon abszolút érzem a pozitív hatását
– mesélte az énekes.
Nemrég egy új tetoválással is megpecsételte ezt az időszakot, amelyhez hosszú, személyes hangvételű gondolatokat fűzött a közösségi oldalán. Ebben arról írt, hogy egy új korszakba lépett, ahol az Istennel való kapcsolata került az élete középpontjába. Szavai szerint a zene számára isteni hivatás, amelyen keresztül adni, gyógyítani és szeretni tud.
A posztban arról is írt, hogy ez az út az egységről, a szeretetről és az elfogadásról szól, és hogy mindannyian hordozzuk magunkban ezt a kapcsolódást, csak emlékeznünk kell rá. Krisztofer szerint ez egy belső ébredés folyamata, amelyben az ember felismeri saját tisztaságát és határtalanságát.
Az énekes emellett vezetett meditációkat is tart, amelyeket rendszeresen megoszt oldalain. Elmondása szerint ezek a gyakorlatok számára is kapaszkodót jelentenek a mindennapokban.
A lelki megújulás a magánéletére is hatással volt. Korábban nyíltan beszélt arról, hogy nehéz helyzetbe került, és arról is, hogy egy időre Tóth Gabi segítségére és támogatására szorult. Most azonban már egészen más időszakban van.
Megoldódott minden szerencsére, minden rendben van. Kibékültem anyukámmal, hazaköltöztem, és nagyon jó a kapcsolatunk. Így most otthon lakom és szerencsére már nincsenek lakhatási gondjaim, de Gabinak továbbra is nagyon hálás vagyok
– zárta Krisztofer.
Arról is beszélt, hogy a korábbi támogatás nem szakadt meg, a kapcsolat megmaradt, ami számára fontos biztonságot jelent.
Gabival tartjuk a kapcsolatot, és elmondta, hogy bármi van, számíthatok rá. Igazi támaszom, tudom, hogy bátran fordulhatok hozzá, ha szükségem lenne rá
– zárta gondolatait Balogh Krisztofer.
