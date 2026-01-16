Isteni beavatkozás segített Balogh Krisztofernek: visszafogadta az édesanyja

Balogh Krisztofer neve az elmúlt években nemcsak a zene, hanem a magánéleti fordulatok miatt is gyakran került reflektorfénybe. Nyíltan vállalta a nehézségeit, azt is, hogy egy ideig segítségre szorult, és azt is, hogy új alapokra kellett helyeznie az életét. Most viszont egy egészen más korszakról beszél: belső békéről, spiritualitásról és arról, hogyan vált a zene számára valódi küldetéssé.

Balogh Krisztofer isteni frekvenciákat szeretne közvetíteni a zenén keresztül, ezzel próbál segíteni az embereknek (Fotó: Máté Krisztián)

Balogh Krisztofer: zene és spiritualitás

Balogh Krisztofer Megasztár utáni élete tele van pörgéssel. A Borsnak elmesélte, hogy szerinte ma már egészen másképp áll a zenéhez, mint korábban, ugyanis nem csupán előadni szeretne, hanem átadni valamit, ami túlmutat a hangokon és dallamokon. Elmondása szerint ez a szemlélet teljesen magától alakult ki benne.

„Spirituális dolgokkal és a zenével is ugyanúgy foglalkozom, ezt nagyon fontosnak tartom. Ráadásul az éneklést is egészen új szintre emeltem”

– kezdte Krisztofer, aki úgy érzi, hogy a hangja ma már nem pusztán technikai eszköz, hanem egyfajta közvetítő csatorna lett. Hisz abban, hogy amit átad, az hatással van másokra is.

Isteni frekvenciákat szeretnék közvetíteni a hangommal. Tudom, hogy ez jó hatással van rám is, és arra is, aki hallgatja

– fogalmazott a korábbi megasztáros.

Balogh Krisztofer Megasztár 2025-ös kalandja után új fordulatot vett az élete (Fotó: Tv2)

A folyamat nála tudatos felkészüléssel kezdődik, amelyben a hit kiemelt szerepet kap. Az énekes ilyenkor teljesen átadja az irányítást.

Előtte mindig imádkozom Istenhez, és kérem, hogy ő szóljon rajtam keresztül. Átengedem neki az irányítást, és ami jön a szívemből ösztönből, és amit Istentől kapok, azt átadom az embereknek. Hiszek abban, hogy ezzel ezeket az isteni frekvenciákat át tudom adni nekik. Egyszerűen hagyom a Teremtőnek, hogy ő lásson, érezzen rajtam keresztül. Magamon abszolút érzem a pozitív hatását

– mesélte az énekes.

Belső átalakulás

Nemrég egy új tetoválással is megpecsételte ezt az időszakot, amelyhez hosszú, személyes hangvételű gondolatokat fűzött a közösségi oldalán. Ebben arról írt, hogy egy új korszakba lépett, ahol az Istennel való kapcsolata került az élete középpontjába. Szavai szerint a zene számára isteni hivatás, amelyen keresztül adni, gyógyítani és szeretni tud.