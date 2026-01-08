Alig egy hét telt el, máris valóra vált a médium 2026-os hátborzongató jóslata

Egy díjnyertes médium aggasztó, 2026-ra vonatkozó jóslata úgy tűnik, máris valóra vált, miután világszerte nagy erejű földrengések rázták meg a bolygót.

Valóra vált a híres médium egyik 2026-os jóslata. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Beigazolódott a jóslat: földrengések sorát látta előre a médium

Jill M. Jackson, egy Mississippi állambeli spirituális tanító és író arra figyelmeztetett, hogy idén megnövekszik a földrengések száma, különösen az Egyesült Államok nyugati partvidékén és Ázsiában. Előrejelzése szerint a rengésekhez jelentős vízzel kapcsolatos események is társulnak majd, amelyek súlyosabb áradásokat okozhatnak.

Az Amerikai Földtani Szolgálat (USGS) adatai szerint 2026 első hét napjában világszerte közel 100, 4.5-ös magnitúdónál erősebb földrengést jegyeztek fel. Ezenfelül az elmúlt két napban 10 darab, 5.0-nál nagyobb erősségű földrengés rázta meg a Csendes-óceáni Tűzgyűrű térségét, érintve Japánt, a Fülöp-szigeteket, Indonéziát és Oroszországot. A szeizmikus aktivitás hullámába beletartozott egy jelentős, 6.4-es erősségű rengés is, amely szerdán csapott le a Fülöp-szigetekre.

Jackson arra figyelmeztette az amerikaiakat, hogy már most készüljenek fel, különösen azok, akik veszélyes törésvonal mentén élnek.

Rengeteg változás közeleg. Sok földi változást látok. Látom, ahogy a föld elmozdul… és fontos, hogy felkészültek legyünk. Figyeljünk a vízzel kapcsolatos eseményekre.

- mondta.

Január 2-án 6.5-ös magnitúdójú rengés rázta meg Dél-Mexikót, amelynek lökéshullámai egészen Mexikóvárosig elértek, és több száz embert kényszerítettek épületek elhagyására. Jackson, akit kétszer is az év médiumának választottak, azt is megjósolta, hogy idén fokozott árvízveszély fenyegeti a Karib-térség, az Indiai-óceán és a Csendes-óceán szigeteit.

A médium arra is kitért, szerinte a jelenlegi háborúk még több évig folytatódnak, gyors lezárás nélkül, bár egyes konfliktusok 2026 közepére elcsitulhatnak- írta a Daily Mail.