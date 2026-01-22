Megszülte gyermekét, majd rádöbbent: nem is az övé a baba!

Egy nő, aki állítása szerint olyan gyermeknek adott életet, aki biológiailag nem az övé, pert indított egy floridai lombik klinika ellen, ahol az életképes embrióit tárolták, és feltételezése szerint összekavarták azt valaki máséval.
A floridai Palm Beach megyei körzeti bíróságon január 9-én benyújtott keresetben egy nyilvánosan meg nem nevezett nő és a házastársa azt állították, hogy az asszony a Fertility Center of Orlando páciense volt, ahol tévesen egy másik embriót ültettek be neki.
A férj és a feleség, akik 2025 márciusában kezdték meg a lombikprogramot a klinikán, azt hitték, az embrió a nő petesejtjét és férje spermiumát tartalmazza. Hogy nem így történt, akkor bizonyosodott be, amikor az egyébként fehér párnak más bőrszínű babája született.
A pár ezután genetikai vizsgálatokat végzett, és a bírósági dokumentumok szerint kiderült, hogy a baba biológiailag egyik szülőhöz sem kötődik.
A felpereseket ugyanilyen mértékben aggasztja annak nyilvánvaló lehetősége, hogy valaki másnak az ő embrióik közül ültettek be, és jelenleg várandós, vagy korábban várandós volt, illetve valaki egy vagy több gyermeküket neveli
- áll a keresetben.
A baba szülei azt állítják, hogy január 7-ig felvették a kapcsolatot a Fertility Center of Orlando klinikával annak érdekében, hogy kapcsolatba léphessenek a gyermek biológiai szüleivel, de nem kaptak választ a kereset benyújtásának időpontjáig.
Rendkívül erős érzelmi kötelék alakult ki a szülők részéről a gyermek iránt, akit az asszony a terhessége kilenc hónapja alatt hordott, és annak ellenére, hogy biztosan tudják, hogy a baba nem biológiailag hozzájuk kötődő gyermek, ez az érzelmi kötelék minden egyes perccel egyre erősebb, amíg a pici az ő gondozásukban marad
- folytatták a keresetben.
A dokumentumban kihangsúlyozták, hogy a pár hajlandó lenne továbbra is gondoskodni a babáról, ugyanakkor a kislányt jogilag és erkölcsileg is a biológiai szüleivel kellene egyesíteni, amennyiben azok alkalmasak, képesek és hajlandók gondoskodni róla.
A felperesek azt kérik, hogy a klinika értesítse az összes pácienst, aki a klinikán tárolta az embrióit. Emellett azt is szeretnék, hogy a klinika az elmúlt öt év valamennyi páciensének ingyenes genetikai vizsgálatot biztosítana, illetve azoknak a gyermekeknek is, akik a termékenységi központban beültetett embriók eredményeként jöttek világra. A szülők azt is kérik, hogy a klinika tájékoztassa a pácienseket a vizsgálatok során feltárt bármilyen eltérésről.
A történtekre reagálva a klinika megosztotta, hogy együttműködnek a hatóságokkal a vizsgálatban, és az incidensben több szervezet is érintett. Mindezek ellenére szorgalmasan dolgoznak azon, hogy feltárják, hol történhetett a hiba - írta a People.
