„Kék zúzódásokat találtam a lábaimon – aztán az orvosok azt mondták, hogy halálos betegségről van szó”

A 26 éves Gina Donner soha nem gondolta volna, hogy álmai Maldív-szigeteki útja majdnem az életébe kerül majd. A fiatal ugyanis eleinte azt hitte, csupán influenzás, azonban miután bőrpírt észlelt magán, szédüléses rohamai voltak és véletlenszerű zúzódásai, tudta, baj van. Épp ezért hamarabb félbe is szakította vágyai útját és Dubajba repülve orvoshoz fordult. Ott a dokik szintén influenzának vélték csupán a dolgokat, ami miatt Gina újra repülőre ült és immáron hazájába, Németországba utazott, ahol azonban állapota olyan súlyos lett, hogy kórházba került. Ekkor pedig fény derült arra, hogy tüneteit valójában egy szúnyogok által terjesztett fertőzés, dengue-láz okozza.

Ritka szövődménye lett egy szúnyogok által terjesztett fertőzésnek / Illusztráció: Pexels

Gina most, másfél évvel a betegsége után is gyengeséggel küzd:

A Maldív-szigetek álmaim születésnapi utazása lett volna. Nagyon jól indult minden. Lenyűgöző kilátás, minden olyan mesésnek tűnt. Aztán megváltozott az időjárás, fájni kezdtek az ízületeim, és kipirultam. Úgy döntöttünk, lerövidítjük az utat, és Dubajba repültünk. Amint megérkeztünk Dubajba, nagyon rosszul lettem. Szédültem, alig tudtam megállni a lábamon, olyan volt, mint egy nagyon súlyos influenza. Az orvosok megvizsgáltak dengue-lázra, de a teszt negatív lett, így hazarepültem Németországba. Amikor hazaértem, vörös foltok jelentek meg az egész testemen, a lábaimon pedig kék-zöld zúzódások voltak. Bementem a kórházba, ahol azt mondták, hogy a dubaji orvosok tévedtek, és valójában dengue-lázam volt. Azt mondták, az állapotom nagyon súlyos, de fájdalomcsillapítókon kívül nem tudnak mást adni. Tíz napot töltöttem kórházban, és három hétbe telt, mire újra rendesen tudtam járni

- emlékezett vissza az online marketinggel foglalkozó fiatal kiemelve, betegsége előtt aktív életet élt, ezért is ijedt meg, amikor a kór miatt egyedül még sétálni sem tudott. Sőt, teste a mai napig rendkívül gyenge 2024 tavasza óta.

A dengue-láz egy szúnyogok által terjesztett fertőzés, amelynek tünetei közé tartozik az ízületi fájdalom, az erős fejfájás és a foltos kiütések. Nincs rá specifikus kezelés, de a legtöbb beteg 10 napon belül magától felépül, ám súlyos esetekben akár halálos is lehet. Épp ezért az orvosok szerették volna Ginát minél több ideig kórházban tartani, ő azonban úgy volt vele, mivel nincs rá gyógymód, felesleges és inkább otthonában lábadozna.

Korábban sosem hallottam arról, hogy a Maldív-szigeteken dengue-lázat lehet elkapni, és a hotel sem figyelmeztetett minket a szúnyogokra. Azt tanácsolom mindenkinek, aki a Maldív-szigetekre utazik, hogy védekezzen a szúnyogok ellen rovarriasztóval és szúnyoghálóval

- idézte Ginát a Mirror.