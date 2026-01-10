Fidesz-kongresszusDudás MikiHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-3°C Székesfehérvár

Melánia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Az orvos szerint ez a legjobb ellenszer a gyomorrontás ellen

betegség
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 10. 12:30
vírusos fertőzésgyomorrontás
Kitálalt az orvos. Ezt kell tenned a gyomorrontás ellen.

A brit egészségügyi szolgálat (NHS) arra figyelmeztet, hogy a gyomor-bélrendszeri tüneteket okozó norovírus rendkívül fertőző, ezért a betegeknek legalább 48 óráig otthon kell maradniuk a tünetek megszűnése után is. A köznyelvben csak gyomorrontásos „téli hányós vírusnak”  nevezett fertőzés kellemetlen lehet, de az egészségügyi szolgálat szerint a legtöbb esetben nem súlyos. 

gyomorrontás, gyomorfájdalom, fájdalom
Gyomorrontásnak tűnhet a komoly vírus.
Illusztráció: Shutterstock 

Gyomorrontással jár a vírus, ezt kell tenned, hogy legyőzd

A norovírus hirtelen jelentkező hányást és hasmenést okoz, amely általában két napon belül magától elmúlik. Az NHS hangsúlyozta: az otthoni pihenés és a megfelelő folyadékbevitel gyakran a legjobb gyógymód. A fertőzés terjedésének megelőzése érdekében kiemelten fontos a rendszeres és alapos kézmosás, valamint az, hogy a betegek ne menjenek közösségbe.

Az egészségügyi szolgálat egy közösségi médiában közzétett bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a norovírus nagyon kellemetlen tüneteket okozhat, de jellemzően rövid lefolyású. A legfontosabb teendő a pihenés és a bőséges folyadékfogyasztás, amely segít megelőzni a kiszáradást.

A betegek szükség esetén paracetamolt is szedhetnek a rossz közérzet enyhítésére, azonban gyermekek esetében a szülőknek minden esetben ellenőrizniük kell a gyógyszer tájékoztatóját. Az NHS külön felhívta a figyelmet arra, hogy hasmenés esetén kerülni kell a gyümölcsleveket és a szénsavas üdítőket, mivel ezek ronthatják a tüneteket.

A norovírus rendkívül könnyen terjed: fertőzött személlyel való közeli kontaktus, szennyezett felületek érintése, fertőzött ételek vagy nem tiszta ivóvíz is okozhatja a megbetegedést. Emiatt az érintetteknek nem szabad iskolába, óvodába vagy munkahelyre menniük, és kerülniük kell a kórházakat, valamint az idősotthonokat mindaddig, amíg legalább két napja nem tapasztalnak hányást vagy hasmenést.

A norovírus tünetei közé tartozik a hányinger, a hányás és a hasmenés, de előfordulhat láz, fejfájás, hasi fájdalom, illetve általános rossz közérzet is. A kiszáradás komoly kockázatot jelenthet, amelynek jelei lehetnek az erős szomjúság, a sötét színű vizelet, a ritkább vizelés, a szédülés, a fáradtság, valamint a száraz száj és ajkak – írja a Mirror.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu