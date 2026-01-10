Az orvos szerint ez a legjobb ellenszer a gyomorrontás ellen

A brit egészségügyi szolgálat (NHS) arra figyelmeztet, hogy a gyomor-bélrendszeri tüneteket okozó norovírus rendkívül fertőző, ezért a betegeknek legalább 48 óráig otthon kell maradniuk a tünetek megszűnése után is. A köznyelvben csak gyomorrontásos „téli hányós vírusnak” nevezett fertőzés kellemetlen lehet, de az egészségügyi szolgálat szerint a legtöbb esetben nem súlyos.

Gyomorrontásnak tűnhet a komoly vírus.

Illusztráció: Shutterstock

Gyomorrontással jár a vírus, ezt kell tenned, hogy legyőzd

A norovírus hirtelen jelentkező hányást és hasmenést okoz, amely általában két napon belül magától elmúlik. Az NHS hangsúlyozta: az otthoni pihenés és a megfelelő folyadékbevitel gyakran a legjobb gyógymód. A fertőzés terjedésének megelőzése érdekében kiemelten fontos a rendszeres és alapos kézmosás, valamint az, hogy a betegek ne menjenek közösségbe.

Az egészségügyi szolgálat egy közösségi médiában közzétett bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a norovírus nagyon kellemetlen tüneteket okozhat, de jellemzően rövid lefolyású. A legfontosabb teendő a pihenés és a bőséges folyadékfogyasztás, amely segít megelőzni a kiszáradást.

A betegek szükség esetén paracetamolt is szedhetnek a rossz közérzet enyhítésére, azonban gyermekek esetében a szülőknek minden esetben ellenőrizniük kell a gyógyszer tájékoztatóját. Az NHS külön felhívta a figyelmet arra, hogy hasmenés esetén kerülni kell a gyümölcsleveket és a szénsavas üdítőket, mivel ezek ronthatják a tüneteket.

A norovírus rendkívül könnyen terjed: fertőzött személlyel való közeli kontaktus, szennyezett felületek érintése, fertőzött ételek vagy nem tiszta ivóvíz is okozhatja a megbetegedést. Emiatt az érintetteknek nem szabad iskolába, óvodába vagy munkahelyre menniük, és kerülniük kell a kórházakat, valamint az idősotthonokat mindaddig, amíg legalább két napja nem tapasztalnak hányást vagy hasmenést.

A norovírus tünetei közé tartozik a hányinger, a hányás és a hasmenés, de előfordulhat láz, fejfájás, hasi fájdalom, illetve általános rossz közérzet is. A kiszáradás komoly kockázatot jelenthet, amelynek jelei lehetnek az erős szomjúság, a sötét színű vizelet, a ritkább vizelés, a szédülés, a fáradtság, valamint a száraz száj és ajkak – írja a Mirror.