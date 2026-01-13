„Egy rutin vizsgálatra mentem, és még aznap közölték: halálos beteg vagyok”

A 46 éves Cecilia Capolupo egy kétgyermekes édesanya, aki saját elmondása szerint teljesen fitt és egészséges volt, amíg egy rutin vizsgálat során meg nem tudta, hogy gyógyíthatatlan beteg. A nő puffadást és gyomorgörcsöket tapasztalt egy devoni családi nyaralás után, ahol a gyermekeivel hagyományos brit ételeket fogyasztottak, ezért eleinte nem tulajdonított különösebb jelentőséget a tüneteknek.

A diagnózisra az édesanya álmában sem számított / Fotó: 123RF

A kétgyermekes édesanya halálos betegséggel küzd

Miután a panaszok nem múltak el, a háziorvosához fordult, ahol eleinte fertőzésre gyanakodtak. Egy tavaly szeptemberben elvégzett kolonoszkópia (vastagbéltükrözés) azonban sokkoló eredményt hozott: 4. stádiumú vastagbélrákot állapítottak meg nála. Az orvosok azt közölték, hogy a nyolc centiméteres daganat átterjedt az anya hasfalára, a májára és a tüdejére is, és a várható élettartamát körülbelül két évre becsülték.

Puffadással jöttem haza a nyaralásról, aztán gyomorgörcseim lettek, ezért kivizsgáltattam magam. Egy rutin vizsgálatra mentem, és még aznap azt közölték: halálos beteg vagyok

– mondta el Cecilia, aki szerint a diagnózis napján pánikrohama volt, amire korábban soha nem volt példa:

Hajnali kettőkor sírva ébredtem. Hamarosan felhívom a barátaimat és a családomat, hogy elmondjam nekik: haldoklom, és elköszönjek tőlük. Ezt senkinek sem kívánom.

Cecilia Argentínában született, jelenleg London Clapham nevű városrészében él skót férjével, a 45 éves Markkal és két kisfiukkal, a hatéves Máximóval és a négyéves Roccóval. A nő korábban rendszeresen járt pilatesre, világéletében fitt volt, így soha nem gondolta volna, hogy emésztőrendszeri kivizsgálásra lehet szüksége. Végül, amikor öt nappal az első tünetek jelentkezése egy kevés vért vett észre a székletében, a nő azonnal orvoshoz fordult, aki ugyan eleinte megnyugtatta, és fertőzésnek tulajdonította, szeptember 26-ra beütemeztek egy kolonoszkópiát. A Lister Kórházban szeptember 26-án elvégzett rutin vizsgálat során a férjet is behívták a váróból, ami már előrevetítette a helyzet súlyosságát.

Azt mondták, valami olyasmit találtak, ami daganatnak tűnik. Óriási sokk volt. Nem voltak tipikus tüneteim – nem volt hasmenésem vagy székrekedésem.

- árulta el Cecilia, akivel a kezelőorvosa még aznap azt közölte, hogy a betegség gyógyíthatatlan:

Azt mondta: a daganat mindenhol ott van – a hasfalamban, a májamban, a tüdőmben. Azt kérdeztem magamtól: hogyan lehetséges ez, amikor aktív életet élek, kerékpározom és hajnalig táncolok a barátaimmal?

A családanya jelenleg kéthetente kemoterápiás kezelést kap, és otthon is részesül terápiában:

Négy kezelés után úgy érzem magam, mint egy kilencvenéves nő, a legrosszabb másnapossággal. De nem tervezek egyhamar meghalni. Az orvosok szerint körülbelül két évem maradt, és bár öt év után csak 13 százalék a túlélési esély, én harcolok tovább.

- tette hozzá az édesanya, aki szeretne visszatérni a munkájához, és már újra elkezdett pilatesre járni. Mint mondta, folytatni akarja a korábbi életét, amennyire csak lehetséges. Hangsúlyozta: ha már 45 évesen jogosult lett volna a szűrővizsgálatra, akkor most egészen más helyzetben lenne - írja a Mirror.