Rendőrök mentettek életet szenteste: tragédiát akadályoztak meg Rácalmáson

Drámai hír látott napvilágot Fejér vármegyéből, ahol a rendőröknek köszönhetően nem történt csupán tragédia. Rácalmáson ugyanis a temetőben öngyilkosságra készült egy 54 éves férfi, aki saját, engedéllyel tartott fegyverével próbált meg véget vetni az életének. A szerencsének köszönhetően azonban valaki riasztotta a hatóságokat, ami miatt a rendőrök azonnal a helyszínre vonultak és megakadályozták szenteste a tragédiát.

Rendőrök mentettek életet szenteste Fotó: Pexels

A kiérkező járőrök a helyzet súlyosságát látva a Terrorelhárítási Központ segítségét is kérték.

A drámai akció végül tragédia nélkül ért véget: a férfit sikerült kórházba szállítani, az eset során senki nem sérült meg

- írja a Tények, hozzátéve: a rendőrség vizsgálja, mi vezethetett a kétségbeesett lépéshez.