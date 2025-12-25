Rendőrök mentettek életet szenteste: tragédiát akadályoztak meg Rácalmáson

Drámai hír látott napvilágot Fejér vármegyéből, ahol a rendőröknek köszönhetően nem történt csupán tragédia. Rácalmáson ugyanis a temetőben öngyilkosságra készült egy 54 éves férfi, aki saját, engedéllyel tartott fegyverével próbált meg véget vetni az életének. A szerencsének köszönhetően azonban valaki riasztotta a hatóságokat, ami miatt a rendőrök azonnal a helyszínre vonultak és megakadályozták szenteste a tragédiát.
A kiérkező járőrök a helyzet súlyosságát látva a Terrorelhárítási Központ segítségét is kérték.
A drámai akció végül tragédia nélkül ért véget: a férfit sikerült kórházba szállítani, az eset során senki nem sérült meg
- írja a Tények, hozzátéve: a rendőrség vizsgálja, mi vezethetett a kétségbeesett lépéshez.
Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot!
