Többször kellett mosdóba mennie éjszakánként: sokkolta a diagnózis az édesapát

Egy kétgyermekes édesapa arra figyelmezteti a férfiakat, hogy ne vegyék félvállról, ha hirtelen többször kell éjszaka vécére menniük, nála ugyanis ez volt az egyetlen korai jele annak a diagnózisnak, ami teljesen felforgatta életét. Most limitált lehetőségekkel küzd a gyógyíthatatlan prosztatarák ellen.

A szörnyű diagnózist már túl későn kapta meg az apa Fotó: GoFundMe

Teljesen ledöbbentette az apát a diagnózis

A 62 éves, angliai Portsmouth-ban élő Andy Gissing jelenleg magánúton próbálja finanszírozni az utolsó reményként emlegetett kezelését, mivel enélkül az életvégi ellátás vár rá.

Andy 2020 januárjában fordult háziorvosához, miután egy apró, de szokatlan változást vett észre.

Az előző néhány hónapban előfordult, hogy éjszaka párszor fel kellett kelnem, hogy kimenjek a mosdóba

- emlékezett vissza.

Korábban soha nem volt gondom azzal, hogy éjszaka fel kelljen kelnem pisilni, ezért úgy gondoltam, ez nem normális. Nem hittem, hogy bármi sürgős lenne. Azt gondoltam, talán csak valamilyen húgyúti fertőzésről van szó.

Az édesapa elárulta, hogy csupán 1-2 alkalommal kelt fel éjszakánként, semmilyen más tünete nem volt. Egy prosztataspecifikus antigén vérvizsgálat (PSA), amely a prosztata által termelt fehérje szintjét méri, azonban sokkal súlyosabb problémát mutatott ki, ugyanis PSA-szintje csaknem 200 százalékkal volt a normálérték felett.

Prosztatabiopsziát végeztek, és ekkor derült ki, hogy előrehaladott, áttétes prosztatarákom van... Átterjedt a nyirokcsomóimra, a tüdőmre és a csontjaimra.

A diagnózis sokként érte, ugyanis teljesen egészséges volt, és rendkívül aktív életet élt.

A kezelések ellenére a betegség tovább terjedt

Andy 2020-ban hét kemoterápiás kezelést kapott sugárkezeléssel kombinálva, majd 2024-ben újabb hét kört. Az intenzív kezelések ellenére a rák tovább terjedt.

A rák továbbra is halad előre. A lágyrészekben kevesebb lett, néhány lágyrészes áttét csökkent 2020 óta, de a csontáttétek tovább növekednek.

A rák még mindig ott van az édesapa prosztatájában, aki a harmadszor kezdi meg a kemoterápiát. Bár összesen 10 kezelés vár most rá, az orvosok kevés esélyt látnak arra, hogy ez csökkenteni fogja a daganatok méretét. Amint ez véget ér, az állami ellátásban már nem tudnak mit tenni érte, így Andy egy GoFundMe-oldalt indított, hogy magánúton jusson hozzá egy célzott radioizotóp-terápia, a lutécium-177 kezelésre.

Ha nem sikerül összegyűjtenem a pénzt, és nem kapom meg a kezelést, akkor az életvégi ellátás marad. Ennél egyértelműbb helyzet nem is lehetne.

Szerencsére a gyűjtés jól halad, és 32 000 font (14,2 millió forint) jött össze rögtön az első pár napban. Most Andy más férfiakat próbál figyelmeztetni arra: ne hagyják figyelmen kívül az első tüneteket.

Mindaz a szenvedés, amin hat éve keresztülmegyek, és amiért küzdök, eltörpül amellett, amikor valaki azért halogatja, mert kicsit kellemetlennek érzi a prosztatavizsgálatot... A legnehezebb az, hogy végignézem, mit él át a családom

- tette hozzá.