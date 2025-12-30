34 évesen szembesült a kegyetlen diagnózissal az apa - 3 tünetre hívja fel a figyelmet

A fiatal Ben Duffin családjával élt egy teljesen átlagos életet, mit sem sejtve arról, hogy egy váratlan diagnózis hamarosan mindent felforgat. Az édesapa most három kulcsfontosságú tünetre hívja fel mások figyelmét, amelyeket, ha időben felismernek, akár életet is menthetnek.

Szörnyű diagnózissal szembesült a fiatal édesapa. (Képünk illusztráció) Fotó: Tong_stocker / Shutterstock

Három tünet jelezte előre a szörnyű diagnózist

Az édesapa világa 34 éves korában fordult fel, amikor megrázó hírt kapott, miszerint vastagbélrákot diagnosztizáltak nála, annak ellenére, hogy sem családi előzményei, sem súlyos tünetei nem voltak.

A diagnózis idején teljesen normális életet éltem, és mindig egészséges és aktív voltam... Fiatal család apjaként a legnehezebb az volt, látni, milyen hatással van mindez a feleségemre. Fantasztikusan helytállt, de az érzelmi teher, a gyakorlatilag hat hónapon át tartó egyedülálló szülőség mellett, kegyetlen volt.

- mondta a sydney-i Ben.

A diagnózist követő első hetek voltak a legrosszabbak számára, egyszerre kellett feldolgoznia a sokkot, elmondani a hírt a családnak és barátoknak, és felkészülni a jövőbeni kezelések sokaságára.

A szörnyű hírt előtt csupán három tünetet tapasztalt a férfi: vért a székletében, fokozott gázosodás, és puffadást.

Nincs semmilyen családi előzményem, és a diagnózis után elvégzett genetikai vizsgálatok sem mutattak erre utaló jelet.

Amikor felkereste a háziorvosát, azt mondták neki, hogy az életkorában rendkívül valószínűtlen a vastagbélrák kialakulása, mivel a vizsgálatok semmi rendelleneset nem mutattak. Azonban miután gasztroenterológushoz küldték kolonoszkópiára, az édesapánál idén augusztus 8-án harmadik stádiumú vastagbéldaganatot állapítottak meg.

Ez már nem az idősek betegsége

- hangsúlyozta Ben, akinél egy 6 centiméteres daganatot mutattak ki a végbél és a vastagbél találkozásánál.

Szerencsére nem terjedt tovább, de áthatolt a bél falán... Több orvos is azt mondta, hogy szerencsés vagyok, amiért időben kivizsgáltattam magam, de őszintén szólva hamarabb is léphettem volna.

Ben nyolc kemoterápiás kezelést kapott, majd radioterápián esett át. Végül 4 hónappal később elmondhatta, hogy ráknak már semmi jelét nem látni, így csak fokozottan figyeli tüneteit. Ha bármi rendelleneset tapasztalna, akkor ezen a ponton már műtétre kerülne sor.