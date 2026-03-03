Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Kiderült: Újabb három körzetben nagy a Fidesz előny

Fidesz
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 03. 12:26
választáselőny
Megérkeztek a legfrissebb adatok.

A legújabb párttámogatottsági adatok: három körzetben is nagyon vezet a Fidesz

Újabb három választókerület párttámogatottsági adatait szerezte meg a Mandiner. A birtokukban lévő kutatás alapján egy borsodi, egy komáromi és egy vas vármegyei körzetben is nagyon vezet a Fidesz.

Fidesz
Újabb három választókerület adatait ismerhetjük meg: nagyon vezet a Fidesz

Hatalmas Fidesz-előny Vasban

A Vas vármegyei 2-es számú körzetben (Sárvár és környéke), ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek:  

  • 48 százaléka a Fidesz-KDNP-re szavazva, 
  • 28 százalék a Tiszára szavazna,
  • 2 százaléka a Mi Hazánkra szavazna, 
  • 2 százaléka a Demokratikus Koalícióra szavazna, 
  • 2 százaléka a Magyar Kétfarkú Kutyapártra szavazna, 
  • 2 százalék egyéb létező pártra szavazna,
  • 2 százalék nem menne el szavazni,
  • a választók 7 százaléka bizonytalan, 
  • míg 7 százalék nem mondta meg kire voksolna.
Így állnak a pártok a Vas vármegyei kettes körzetben

Ebben a választókerületben indul Ágh Péter, a Fidesz részéről. Magyar Péter azt mondta korábban, hogy ebben a körzetben a Tisza jelöltjének van esélye a győzelemre. A számok alapján nem úgy tűnik, hogy igazat mondott a Tisza-vezér. 

Ózdon előnyben a kormánypártok

A Borsod vármegyei 3-as számú körzetben (Ózd és környéke), ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek:  

  • 45 százaléka a Fidesz-KDNP-re szavazna, 
  • 26 százalék a Tiszára szavazna,
  • 7 százaléka a Mi Hazánkra szavazna, 
  • 2 százaléka a Demokratikus Koalícióra szavazna, 
  • 1 százaléka a Jobbikra szavazna,
  • 1 százalék egyéb létező pártra szavazna,
  • 1 százalék nem menne el szavazni,
  • a választók 8 százaléka bizonytalan, 
  • míg 9 százalék nem mondta meg kire voksolna.
Így áll a pártok támogatottsága Ózdon és környékén

 

Ebben a körzetben indul Csuzda Gábor a Fidesz részéről. Magyar Péter kedden látogat ebbe a körzetbe. 

Komáromban is Fidesz-vezetés

A Komárom-Esztergom vármegyei 3-as számú körzetben (Komárom és környéke), ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek:  

  • 43 százaléka a Fidesz-KDNP-re szavazna, 
  • 34 százalék a Tiszára szavazna,
  • 4 százaléka a Mi Hazánkra szavazna, 
  • 4 százaléka a Demokratikus Koalícióra szavazna, 
  • 1 százaléka a Magyar Kétfarkú Kutyapártra szavazna,
  • 1 százalék egyéb létező pártra  szavazna,
  • A választók 7 százaléka bizonytalan, 
  • míg 6 százalék nem mondta meg kire voksolna.
A Fidesz vezet Komárom-Esztergom megye 3-as körzetében is

Ebben a választókerületben Czunyiné Bertalan Judit indul a Fidesz részéről. A komáromi akkumulátorgyár körül politikia hisztériakeltést évek óta csinálja a helyi ellenzék, és jól láthatóan ez nem hatott a helyi közéletre. 

