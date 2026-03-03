Kiderült: Újabb három körzetben nagy a Fidesz előny

Újabb három választókerület párttámogatottsági adatait szerezte meg a Mandiner. A birtokukban lévő kutatás alapján egy borsodi, egy komáromi és egy vas vármegyei körzetben is nagyon vezet a Fidesz.
A Vas vármegyei 2-es számú körzetben (Sárvár és környéke), ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek:
Ebben a választókerületben indul Ágh Péter, a Fidesz részéről. Magyar Péter azt mondta korábban, hogy ebben a körzetben a Tisza jelöltjének van esélye a győzelemre. A számok alapján nem úgy tűnik, hogy igazat mondott a Tisza-vezér.
A Borsod vármegyei 3-as számú körzetben (Ózd és környéke), ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek:
Ebben a körzetben indul Csuzda Gábor a Fidesz részéről. Magyar Péter kedden látogat ebbe a körzetbe.
A Komárom-Esztergom vármegyei 3-as számú körzetben (Komárom és környéke), ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek:
Ebben a választókerületben Czunyiné Bertalan Judit indul a Fidesz részéről. A komáromi akkumulátorgyár körül politikia hisztériakeltést évek óta csinálja a helyi ellenzék, és jól láthatóan ez nem hatott a helyi közéletre.
