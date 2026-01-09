Egy nőnek azonnal orvoshoz kellett fordulnia, miután megosztott egy ártalmatlan fotót lábujjairól

Komoly betegséget jelezhet a körmökön megjelenő fekete csík, amely akár rákot is indikálhat. Egy nő az internet segítségével "menekült" meg a késői diagnosztizációtól.

Komoly betegséget vett észre magán egy nő, az internet csak megerősítette

Fotó: Pexels

Komoly betegséget is jelezhetnek körmeink állapota

Elég gyakori, hogy az emberek "Dr. Google-"-hoz fordulnak, amikor új tünetet vagy egészségügyi problémát észlelnek, – ami nem mindig a legjobb ötlet, mivel többnyire csak további egészségügyi aggodalmakhoz vezet. Akadnak azonban olyan esetek is, amikor ez a módszer hasznos lehet a betegségek korai felismerésében. Nem volt ez másként annak a nőnek az esetében sem, aki megosztott egy fotót a körmeiről a Redditen.

A r/mildlyinteresting subredditre feltöltött képen a felhasználó hüvelykujja és nagy lábujja körmeit mutatta, amelyeken halvány fekete vonal húzódott végig. Tekintettel arra, hogy a képet az r/mildlyinteresting fórumra tette fel, és nem az r/AskDocs vagy az r/medicine fórumra, a felhasználó nem aggódott az állapot miatt. Ennek ellenére több kommentelő is sürgette, hogy mielőbb keressen fel egy orvost.

A legtöbb ilyen eset, amit ebben az alkalmazásban láttam, melanoma volt, remélem, hogy ez nem az, de kérlek, menj el minél hamarabb orvoshoz

– írta az egyik kommentelő, amivel egy másik is egyetértett:

Lehet, hogy tévedek, de hallottam, hogy ez a bőrrák jele lehet.

Egy harmadik pedig azt írta:

Lehet, hogy melanoma jele. Vizsgáltasd meg

A körömön megjelenő fekete vonal valóban rákot jelez?

A Healthline szerint a körömlemezen megjelenő fekete vagy barna vonal egy melanonychia nevű állapot. Ennek számos oka lehet, többek között a köröm sérülése, nem megfelelő táplálkozás, valamint gyógyszeres kezelés. A London Dermatology Centre szerint a melanonychia gyakrabban fordul elő sötétebb bőrű embereknél: az afrikai, ázsiai vagy spanyol származásúak 70 százaléka esetében előfordulhat, hogy egy vagy több körmükön kialakul ez az állapot.

A melanonychia megjelenése azonban, különösen ha csak egy körömön jelentkezik, a subungualis melanoma, egy agresszív típusú, a köröm alatt kialakuló bőrrák jele is lehet. A köröm melanoma pontos oka nem ismert, azonban a Cleveland Clinic megjegyzi, hogy a napfénynek való kitettség valószínűleg nem áll összefüggésben vele - írta az Unilad.