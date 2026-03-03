Tényleg léteznek? UFO-t látott a népszerű metál énekes

Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 03. 12:30
Minek nekünk más megerősítés, ha egy igazi zenész legenda mondja, hogy az UFO-k léteznek?

Az 55 éves Randy Blythe sok mindent látott a Lamb Of God énekeseként és frontembereként eltöltött ideje alatt. Arra viszont ő sem számított, hogy egyszer egy UFO-ba is belefut majd.

Ufót látott a népszerű metál énekes? / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Még Randy Blythe is látott már UFO-t

Talán viccből, vagy megérzésből, de egy beszélgetés során rákérdeztek az énekesnél: látott-e már UFO-t életében?

Igen, egészen biztos vagyok benne, hogy láttam egyet, amikor Oak Islanden, Észak-Karolinában béreltem egy házat

– érkezett a mindenkit meglepő válasz, majd így folytatta:

A tornácon ültem a barátommal, T-Roy-jal, a Sourveinből és a barátnőjével. Hirtelen megláttunk két négyes fényből álló sorozatot egyfajta négyzet alakú mintázatban az óceán felett, nagyon fényesen. Nagyon gyorsan vízszintesen mozogtak, az egyik erre, a másik arra, aztán felmentek, majd le, és végül mindkettő hihetetlen sebességgel az ég felé repült. Őszintén szólva teljesen megijedtünk

– mesélte el sokkoló UFO-észlelését.

Blythe szerint biztosan nem katonai jármű volt, hiszen az "nem tudna olyan gyorsan menni".

Nem vagyok megszállottja az idegeneknek vagy a furcsa összeesküvés-elméleteknek, mint néhány barátom, de valószínűtlennek tartom, hogy mi vagyunk az egyetlen intelligens lények az univerzumban... Én határozottan láttam egy azonosítatlan repülő tárgyat azon az éjszakán

– zárta történetét a 2000-es évek méltán népszerű metál zenésze a Parade szerint.

 

