Nem foglalkozott a fáradtsággal a fiatal anya, a diagnózis minden megváltoztatott

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 15. 18:30
Egy fiatal édesanya pörgős életébe kényszerpihenőt hozott egy váratlan betegség. Bár a rákdiagnózis először teljesen felforgatta az életét, mára már teljesen másképp tekint mindenre.

Ami egy elfoglalt, fiatal édesanya mindennapi kimerültségének indult, hamarosan egy életet megváltoztató diagnózissá bontakozott ki, amely arra kényszerítette Aidyn Clements-et, hogy megálljt parancsoljon az eddigi életének, és felvegye a harcot a betegség ellen.

Váratlan diagnózis forgatta fel egy fiatal édesanya életét. Fotó:  Pexels

Fürdés közben szembesült a rák első tünetével

Mindössze 22 évesen a tasmániai édesanya egyszerre próbált helytállni az ápolói tanulmányokban, a munkában és két kisgyermek nevelésében. Kimerülten, túlhajszolva és állandó rohanásban élve azt hitte, az elsöprő fáradtság egyszerűen a fiatal, dolgozó anyák mindennapi valósága.

A diagnózisom előtt az életem nagyon mozgalmas volt. Mindig is az a típus voltam, aki mindenbe teljes szívvel beleveti magát. Arra törekedtem, hogy jó anya legyek, anyagilag is támogassam a családot, és jó eredményeket érjek el az egyetemen, ezért hatalmas nyomást helyeztem magamra, hogy sikeres legyek.

- emlékezett vissza Aidyn.

Azonban betegsége mindeközben alattomosan dolgozott, nem volt éles fájdalma, nem esett össze, de mégis tudta, hogy valami nincsen rendben.

Nagyon kimerült voltam, és a diagnózis előtt már mondtam Matt-nek, hogy furcsán érzem magam és állandóan fáradt vagyok, de azt hittem, csak vashiányról van szó, ami a nőknél elég gyakori.

Egy 2022-es estén, miután lefektette a gyermekeit, Aidyn beállt a zuhany alá, majd valami szokatlanhoz ért a keze bal kulcscsontja alatt, egy csomót tapintott ki. Bár a golflabda méretű dudor tapintásra kemény volt, nem okozott fájdalmat.

A zsigereimben éreztem, hogy valami nincs rendben. Azonnal a rák jutott eszembe, már a kezdetektől komolynak tűnt.

Ezt követően vőlegénye, Matt is kitapintotta a csomót, és mindkettejüket aggodalom töltötte el. 24 órán belül már fel is keresték a háziorvost, aki sürgős vizsgálatokra küldte tovább.

A kezdeti képalkotó vizsgálatok még nem adtak egyértelmű diagnózist, de elegendőek voltak ahhoz, hogy megszólaljanak a vészharangok. Amikor az orvos visszahívta, Aidyn feltette azt a kérdést, amelyre már tudta a választ.

Ránéztem, és megkérdeztem: "Szerinted rákos vagyok?" Egyenesen a szemembe nézett, együttérzéssel a hangjában, és megerősítette, hogy igen, ő is úgy gondolja, hogy rák.

- idézte fel a fiatal édesanya.

A következő 7 hét bizonytalansággal telt. A fiatal pár élete folytatódott tovább, miközben az orvosok elkezdtek lágyrész-szarkómára gyanakodni. Ezt követően további vizsgálatra küldték Aidyn-t Melbournebe, ahol egyértelmű diagnózist kapott, miszerint Ewing-szarkómája van, egy ritka és agresszív formája a ráknak.

Nem lehetett halogatni a kezelést a diagnózis után

Mivel Tasmániában nem voltak szarkómára specializálódott szakemberek, és a kezelést nem lehetett halogatni, Aidynnek nem maradt más választása, mint Melbourne-be költözni. Matt és a gyerekek is összecsomagoltak a költözéshez, majd megkezdődött a kegyetlen 12 hónapon át tartó 14 kemoterpiás ciklus.

A kemoterápián való túljutás inkább túlélés volt, mint élet, de az alvás segített elzsibbasztani a valóságot, és gyorsabban telt az idő.

- mondta az édesanya.

A felfordulás közepette egy dolog felbecsülhetetlen segítséget jelentett a családnak, ugyanis a kezelő kórház közelében biztosítottak nekik egy szállást a Sony Foundation You Can Stay programon keresztül.

Nem kellett azon stresszelnünk, hol találunk és hogyan fizetünk szállást a kezelések alatt. Ez lehetővé tette, hogy a túlélésre és a gyermekeimre koncentráljak.

Több mint 275 éjszakát töltött a család a kórház közelében, ez stabilitást adott egy bizonytalansággal teli évben. Szerencsére ma már remisszióban van a 26 éves Aidyn. Élete még mindig nem tért vissza a régi kerékvágásba, de szerinte ez nem feltétlenül baj.

A rák túlélése minden részét megváltoztatta annak, aki vagyok, és megtanított arra, hogyan kell igazán élni.

A megpróbáltatások ellenére egy harmadik gyermeke is született a fiatal párnak, egy kislány, Elka Florence - írta a Daily Mail.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
