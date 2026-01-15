Nem foglalkozott a fáradtsággal a fiatal anya, a diagnózis minden megváltoztatott

Ami egy elfoglalt, fiatal édesanya mindennapi kimerültségének indult, hamarosan egy életet megváltoztató diagnózissá bontakozott ki, amely arra kényszerítette Aidyn Clements-et, hogy megálljt parancsoljon az eddigi életének, és felvegye a harcot a betegség ellen.
Mindössze 22 évesen a tasmániai édesanya egyszerre próbált helytállni az ápolói tanulmányokban, a munkában és két kisgyermek nevelésében. Kimerülten, túlhajszolva és állandó rohanásban élve azt hitte, az elsöprő fáradtság egyszerűen a fiatal, dolgozó anyák mindennapi valósága.
A diagnózisom előtt az életem nagyon mozgalmas volt. Mindig is az a típus voltam, aki mindenbe teljes szívvel beleveti magát. Arra törekedtem, hogy jó anya legyek, anyagilag is támogassam a családot, és jó eredményeket érjek el az egyetemen, ezért hatalmas nyomást helyeztem magamra, hogy sikeres legyek.
- emlékezett vissza Aidyn.
Azonban betegsége mindeközben alattomosan dolgozott, nem volt éles fájdalma, nem esett össze, de mégis tudta, hogy valami nincsen rendben.
Nagyon kimerült voltam, és a diagnózis előtt már mondtam Matt-nek, hogy furcsán érzem magam és állandóan fáradt vagyok, de azt hittem, csak vashiányról van szó, ami a nőknél elég gyakori.
Egy 2022-es estén, miután lefektette a gyermekeit, Aidyn beállt a zuhany alá, majd valami szokatlanhoz ért a keze bal kulcscsontja alatt, egy csomót tapintott ki. Bár a golflabda méretű dudor tapintásra kemény volt, nem okozott fájdalmat.
A zsigereimben éreztem, hogy valami nincs rendben. Azonnal a rák jutott eszembe, már a kezdetektől komolynak tűnt.
Ezt követően vőlegénye, Matt is kitapintotta a csomót, és mindkettejüket aggodalom töltötte el. 24 órán belül már fel is keresték a háziorvost, aki sürgős vizsgálatokra küldte tovább.
A kezdeti képalkotó vizsgálatok még nem adtak egyértelmű diagnózist, de elegendőek voltak ahhoz, hogy megszólaljanak a vészharangok. Amikor az orvos visszahívta, Aidyn feltette azt a kérdést, amelyre már tudta a választ.
Ránéztem, és megkérdeztem: "Szerinted rákos vagyok?" Egyenesen a szemembe nézett, együttérzéssel a hangjában, és megerősítette, hogy igen, ő is úgy gondolja, hogy rák.
- idézte fel a fiatal édesanya.
A következő 7 hét bizonytalansággal telt. A fiatal pár élete folytatódott tovább, miközben az orvosok elkezdtek lágyrész-szarkómára gyanakodni. Ezt követően további vizsgálatra küldték Aidyn-t Melbournebe, ahol egyértelmű diagnózist kapott, miszerint Ewing-szarkómája van, egy ritka és agresszív formája a ráknak.
Mivel Tasmániában nem voltak szarkómára specializálódott szakemberek, és a kezelést nem lehetett halogatni, Aidynnek nem maradt más választása, mint Melbourne-be költözni. Matt és a gyerekek is összecsomagoltak a költözéshez, majd megkezdődött a kegyetlen 12 hónapon át tartó 14 kemoterpiás ciklus.
A kemoterápián való túljutás inkább túlélés volt, mint élet, de az alvás segített elzsibbasztani a valóságot, és gyorsabban telt az idő.
- mondta az édesanya.
A felfordulás közepette egy dolog felbecsülhetetlen segítséget jelentett a családnak, ugyanis a kezelő kórház közelében biztosítottak nekik egy szállást a Sony Foundation You Can Stay programon keresztül.
Nem kellett azon stresszelnünk, hol találunk és hogyan fizetünk szállást a kezelések alatt. Ez lehetővé tette, hogy a túlélésre és a gyermekeimre koncentráljak.
Több mint 275 éjszakát töltött a család a kórház közelében, ez stabilitást adott egy bizonytalansággal teli évben. Szerencsére ma már remisszióban van a 26 éves Aidyn. Élete még mindig nem tért vissza a régi kerékvágásba, de szerinte ez nem feltétlenül baj.
A rák túlélése minden részét megváltoztatta annak, aki vagyok, és megtanított arra, hogyan kell igazán élni.
A megpróbáltatások ellenére egy harmadik gyermeke is született a fiatal párnak, egy kislány, Elka Florence - írta a Daily Mail.
