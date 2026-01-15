Nem foglalkozott a fáradtsággal a fiatal anya, a diagnózis minden megváltoztatott

Ami egy elfoglalt, fiatal édesanya mindennapi kimerültségének indult, hamarosan egy életet megváltoztató diagnózissá bontakozott ki, amely arra kényszerítette Aidyn Clements-et, hogy megálljt parancsoljon az eddigi életének, és felvegye a harcot a betegség ellen.

Váratlan diagnózis forgatta fel egy fiatal édesanya életét. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Fürdés közben szembesült a rák első tünetével

Mindössze 22 évesen a tasmániai édesanya egyszerre próbált helytállni az ápolói tanulmányokban, a munkában és két kisgyermek nevelésében. Kimerülten, túlhajszolva és állandó rohanásban élve azt hitte, az elsöprő fáradtság egyszerűen a fiatal, dolgozó anyák mindennapi valósága.

A diagnózisom előtt az életem nagyon mozgalmas volt. Mindig is az a típus voltam, aki mindenbe teljes szívvel beleveti magát. Arra törekedtem, hogy jó anya legyek, anyagilag is támogassam a családot, és jó eredményeket érjek el az egyetemen, ezért hatalmas nyomást helyeztem magamra, hogy sikeres legyek.

- emlékezett vissza Aidyn.

Azonban betegsége mindeközben alattomosan dolgozott, nem volt éles fájdalma, nem esett össze, de mégis tudta, hogy valami nincsen rendben.

Nagyon kimerült voltam, és a diagnózis előtt már mondtam Matt-nek, hogy furcsán érzem magam és állandóan fáradt vagyok, de azt hittem, csak vashiányról van szó, ami a nőknél elég gyakori.

Egy 2022-es estén, miután lefektette a gyermekeit, Aidyn beállt a zuhany alá, majd valami szokatlanhoz ért a keze bal kulcscsontja alatt, egy csomót tapintott ki. Bár a golflabda méretű dudor tapintásra kemény volt, nem okozott fájdalmat.

A zsigereimben éreztem, hogy valami nincs rendben. Azonnal a rák jutott eszembe, már a kezdetektől komolynak tűnt.

Ezt követően vőlegénye, Matt is kitapintotta a csomót, és mindkettejüket aggodalom töltötte el. 24 órán belül már fel is keresték a háziorvost, aki sürgős vizsgálatokra küldte tovább.

A kezdeti képalkotó vizsgálatok még nem adtak egyértelmű diagnózist, de elegendőek voltak ahhoz, hogy megszólaljanak a vészharangok. Amikor az orvos visszahívta, Aidyn feltette azt a kérdést, amelyre már tudta a választ.

Ránéztem, és megkérdeztem: "Szerinted rákos vagyok?" Egyenesen a szemembe nézett, együttérzéssel a hangjában, és megerősítette, hogy igen, ő is úgy gondolja, hogy rák.

- idézte fel a fiatal édesanya.