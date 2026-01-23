"Néha fájt, néha nem" - meghökkentő diagnózist kapott az anyuka

Egy fiatal nő borra adott meglepő reakciója súlyos dolgot takart - nem sokkal később kapott diagnózisa az egész családot lesújtotta.

Borfogyasztás után jelentkező tünet segített diagnózis felállításában (fotó: Pexels)

A 28 éves Hollie Thursby 2024 decemberében adott életet fiának Angliában, ezután azonban egy nagyon furcsa tünet is jelentkezett: az alkoholfogyasztás nyakfájdalmat okozott nála.

Miután megszületett Jack, mindig ittam pár pohár bort étkezés közben. Fájdalom nyilallt a nyakamba és a bal oldali fülem mögé. Ittam proseccót, néha fájt, néha nem. Ittam sört és akkor nem fájt, de bor után pedig igen.

Az anyukánál nem ez volt az egyetlen szokatlan tünet: fáradékony volt, és bőre kibírhatatlanul viszketett.

Először arra gondolt, hogy fáradtsága az anyasághoz köthető, de pár hónap múlva tünetei nem javultak, így orvoshoz fordult. Ekkor orvosa azonnal a hormonjaira gondolt, és ezt Thursby meg sem kérdőjelezte.

Hónapokkal később kapta meg diagnózisát

Hónapokba telt, míg eljutottak odáig, hogy észrevegyék a nyakán kialakult csomót, és CT-re küldjék. Az anyukát októberben diagnosztizálták 2. stádiumú Hodgkin-limfómával, amely a vérrák egyik fajtája.

Az alkoholfogyasztás okozta fájdalom valójában a Hodgkin-limfóma ismert mellékhatása. A bor savasságával van a baj, tehát más alkoholnál ez nem történik meg.

Az általános iskola tanárnője novemberben kemoterápiát kezdett, és kezelése jelenleg is zajlik. Thursby édesanyját kiskorában egy vérbetegségben vesztette el, így egyik félelme az, hogy gyermekei nem nőhetnek fel mellette.

Attól félek, hogy meghalok, és hogy el kell hagynom őket. Nem hagyhatom őket anya nélkül. Anya nélkül nőttem fel, és ez szörnyű volt, ezt nem tehetem a fiúkkal.

Mindezek ellenére Thursby hálás a sok támogatásért, amit családjától és barátaitól kap. Elmondása szerint bár kétségbeesettek, most már tudják, mit kell tenniük, és ő úgy gondol kezelésére, mint egy átmeneti folyamatra - írja a Yahoo!.