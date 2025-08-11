"Ezt a négy tünetet hagytam figyelmen kívül – végül kiderült: rákos vagyok"

Egy nő arról számolt be, hogy állandó nyomást érzett a mellkasában, köhögött, de nem tulajdonított nagy jelentőséget a jeleknek, sőt, szorongásnak gondolta őket. Aztánt megkapta a sokkoló diagnózist. Több mint 200 különböző ráktípus létezik, ezért a figyelmeztető jelek felismerése nem mindig egyszerű. Pedig az időben történő felismerés életet menthet, ezért fontos, hogy minden szokatlan tünettel forduljunk orvoshoz.

Marlene legalább egy évig nem tulajdonított nagy jelentőséget a tüneteinek, majd jött a sokkoló diagnózis Fotó: TikTok

Semmibe vette a tüneteket: azt hitte, csak a gyász és a stressz okozza

A brit Marlene több mint egy éven át élt együtt a tünetekkel, de a figyelmeztető jeleket a gyász számlájára írta, miután elveszítette édesapját. Később kiderült, hogy a ritka, a nyirokrendszert érintő Hodgkin-limfóma negyedik stádiumában van. Ez a betegség a test egészében megtalálható nyirokcsomókat és nyirokereket érinti. Marlene azt tanácsolja követőinek TikTok-csatornáján, hogy soha ne hagyják figyelmen kívül a tüneteket, és mindig vizsgáltassák ki magukat. Elmondta, négy fő tünet jelentkezett nála: megmagyarázhatatlan fogyás, éjszakai izzadás, viszkető bőr és állandó mellkasi nyomás köhögéssel.

Vérvizsgálata magas gyulladásszintet mutatott, ezért mellkasröntgen és CT-vizsgálat készült, amely egy nagy daganatot mutatott ki a bal tüdejében. Végül megerősítették a Hodgkin-limfóma diagnózist, majd pár nappal később közölték vele, hogy negyedik stádiumban van.

A Cancer Research UK szerint a leggyakoribb tünet a fájdalmatlan nyirokcsomó-duzzanat, leggyakrabban a nyakon, hónaljban vagy lágyékhajlatban. További jelek lehetnek: erős éjszakai izzadás, hőemelkedés vagy láz ok nélkül, gyors fogyás, makacs viszketés (alkoholfogyasztás után fokozódhat), tartós köhögés vagy légszomj, valamint hasi fájdalom vagy duzzanat alkohol után.

Bár ezek a tünetek más betegségekhez is köthetők, mindig fontos orvossal kivizsgáltatni őket. Ahogy Marlene története is figyelmeztet rá a The Mirror cikkében: az időben felismert rák életeket menthet.