"Nagyon akarja az életet" – egészséges gyerekekkel táncol együtt a nyitott gerinccel született Rebeka

A székelyhídi, hétéves Vasók Rebeka már a születése pillanatában hatalmas kihívással küzdött, hiszen nyitott gerinccel jött a világra. Most szeptemberben pedig életében először iskolába ment. Édesanyja elmesélte, hogy a kislány hatalmas bátorsággal táncol az egészségesek között, és bátran szembenéz az élet minden területével. Nem sajnálkozik, nem sír, elképesztő kíváncsisággal áll az élethez. Így szeretik őt az egészséges gyerekek az iskolában!

Annak ellenére, milyen nehéz neki, soha nem szomorú, elfogad másokat, és elfogadják őt – meséli Rebeka édesanyja. Elképesztő, milyen bátorság jellemzi a hétéves kislányt: így táncol az egészségesek között! (Fotó: olvasói)

"Látom a szemében az őszinte kíváncsiságot" – elképesztő bátorság jellemzi Rebekát

Az biztos, hogy Rebeka nem átlagos kisiskolás. Már a születése pillanatában különlegesen nehéz helyzetbe került: nyitott gerinccel jött világra. Ez egy olyan állapot, ami életmentő műtétet és folyamatos orvosi kezelést, terápiát követel meg. A kislány édesanyja, Vasók Adrien Bianka azonban a legnagyobb türelemmel, szeretettel és kitartással kiséri végig a kislány életét és hétköznapjait. Sikerült olyan óvodában találnia munkát, amely ott van kislánya iskolája mellett, így a szó szoros értelemben nem engedi el lánya kezét, és talán sohasem fogja.

Rebeka különleges állapota miatt folyamatos fejlesztésre járunk, de az óvodában már nagyon jól beilleszkedett az egészséges gyerekek közé. Most az iskolában is úgy tűnik, hogy mind ő, mind a társai befogadóak. A gyerekek nem ítélkeznek, sokszor a jót látják, amiért én nagyon hálás vagyok. Nem csúfolják, hanem szeretik, segítik és különlegesnek tartják, ez olyan csodálatos érzés. Ilyenkor azt gondolom, hogy a gyerekek valóban tiszták és jók, és hiszem, hogy ez Rebeka szeretetteljes személyiségének is köszönhető

– meséli Adrien a Borsnak.

Rebeka édesanyjának keze nemcsak támogatást nyújt, hanem biztonságot is jelent számára az új, iskolai környezetben. A kislány orvosi diagnózisa szerint értelmileg teljesen egészséges, és minden lehetősége megvan arra, hogy teljes életet éljen. A különbség csak annyi, hogy járássegítő eszközt használ, ami egyértelműen megkülönbözteti őt a társaitól.

Szerencsére nincs neki betegségtudata. Rebeka pontosan tudja, hogy a járássegítő segíti őt, ezt egyáltalán nem bánja. Sőt, nem akar kerekesszékbe ülni, mert fél, hogy nem tud majd járni. Nagyon akarja az életet, a járás szabadságát. Szerencsés természete van, mert mindenki felé nyitottsággal és őszinte érdeklődéssel fordul, ezért kortársai nagyon szeretik. Igazán különleges személyiség. Járássegítővel táncol, ami számunkra az egyik legnagyobb öröm. Boldog vagyok, hogy ilyen csodálatos lány az én kislányom.

– teszi hozzá Adrien.