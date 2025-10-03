„Imába foglaljuk a nevét”– titkos jótevő állja a súlyos genetikai beteg Mirkó 10 milliós gyógyszerét

Mirkó izomsorvadása elleni küzdelmének legreménytelenebb pillanatában kapott segítséget Tímea. Egy különleges gyógyszerre kapott támogatást, amely időt ad Mirkónak, hogy eljusson a dubai génterápiáig. Tímea fáradhatatlanul küzdött, hogy hozzáférhessen egy ritka, 10 millió forintos gyógyszerhez. Bár ez a készítmény nem gyógyítja meg Mirkó izomsorvadását, képes jelentősen lassítani a betegség előrehaladását.

Mirkó megkapta élete első izomsorvadás gátló gyógyszerét (Fotó: Olvasói)

Ez lehet Mirkó új reménye

Ez a különleges gyógyszer, akár évekkel is meghosszabbíthatja Mirkó mozgásképességét. A gyógyszer azonban rendkívül költséges, egy egyedülálló anyuka számára pedig megfizethetetlen. A látszólag kilátástalan helyzetben érkezett egy titokzatos jótevő, aki névtelenül vállalta, hogy átvállalja a gyógyszer pár havi költségét. Így reményt és időt ajándékozva Mirkónak és Tímeának.

Hálás szívvel osztjuk meg: Mirkó megkapta a gyógyszer első adagját! Ez a támogatás számunkra óriási előrelépést jelent, új erőt ad a küzdelmünkhöz

- meséli őszinte örömmel a hangjában, Dékány Tímea.

A gyógyszer Mirkó járási képességét akár egy évvel is meghosszabbíthatja, ami különösen fontos, hiszen a Duchenne-kóros gyerekek többsége 10 éves kor körül tolószékbe kényszerül. Emellett a szív- és légzőizmok működését is támogatja, így akár három-négy évnyi értékes időt adhat a kisfiúnak.

- Sok idő ez egy ember életében - mondja Tímea.

Hónapokig jártam a gyógyszertárakat, kerestem a forgalmazókat, nem lehet Európában ezt a gyógyszert könnyen beszerezni. Mert hiába kapott engedélyt, nem forgalmazták. Három hónap után, végül sikerült megszereznünk 1 és fél üveget. Úgy gondolom, hogy Mirkó lehet az első gyermek Magyarországon, sőt talán egész Európában, aki megkapta ezt a szirupszerű készítményt.

- teszi hozzá az édesanya.

Az anyuka múlt szombat óta minden reggel és este tűpontosan adja be Mirkónak a 10 millió forint értékű gyógyszert, tudva, hogy ezzel nem csupán egy hatóanyagot jut kisfia szervezetébe, hanem egy egész közösség és a támogatójuk szeretete is.

Amikor Mirkó beveszi a gyógyszert, minden egyes alkalommal hálát adunk, és imába foglaljuk a segítőnk nevét. Mirkó is pontosan tudja, mekkora ajándék ez. Hiszen a legnagyobb félelme az, hogy egyszer kerekesszékbe kényszerül. Most már boldogan kel fel reggel

- meséli Tímea hálásan.