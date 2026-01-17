Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Antal, Antónia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Borzasztó tragédia! Agydaganatban meghalt a műsorvezető

elhunyt
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 17. 20:30
súlyos betegségagydaganat
Mindössze 38 éves volt. Az agydaganat legyőzte őt, hosszadalmas küzdelem után távozott az élők sorából.

Testének több részén zsibbadás alakult ki, agydaganattal küzdött a podcast műsorvezető, közvetlenül tragikus halála előtt.

agydaganat
Szívszorító küzdelme az agydaganattal tragédiával végződött Fotó: 123RF

Agydaganat alakult ki nála, mely végül legyőzte

Jordy Glassner, egy gyásszal foglalkozó podcast műsorvezetője volt. Az agydaganattal folytatott hosszadalmas küzdelme halálával végződött. 2023-ban átesett egy műtéten, mely során eltávolították a daganatot, majd úgy tűnt jól érzi magát és gyógyul.

Nem sokkal később zsibbadásra panaszkodott, melyet testében érzett és egy későbbi biopszia kimutatta, hogy Jordynak négyes stádiumú glioblasztómája van.

Az egygyermekes anyuka halálhírét január 13-án családja jelentette be. 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Jordy Glassner kedden délután békésen elhunyt otthonában. Egyszerűen a legjobb volt

- idézi a sorokat a Mirror.

A család arra buzdította a rajongókat, hogy osszák meg a Jordyval kapcsolatos emlékeiket, élményeiket. Rajongói közül egyikük bevallotta, hogy megtört a szíve a veszteség miatt és hozzátette, hogy a betegség a leghihetetlenebb embereket rabolja el.

Podcast műsorvezető társa Erika Rozmid egy közös fotóval búcsúzott barátnőjétől: „Soha nem lesz elég szó arra, hogy leírjam a párom elvesztése felett érzett fájdalmat – vagy azt a szívfájdalmat, amit az okozott, hogy végignéztem, ahogy a GBM oly sok mindent elvett tőle az elmúlt két és fél évben. Megfosztottak attól, hogy az ő gyermekei mellett nevelhessem fel az enyéimet.”

Erika és Jordy ötéves koruk óta egymás mellett álltak, nagyon hiányzik neki. A két nő 2024-ben indított podcast csatornát, hogy együtt dolgozzák fel a gyász folyamatait és eligazodjanak a gyász fordulataiban.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu