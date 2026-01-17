Borzasztó tragédia! Agydaganatban meghalt a műsorvezető

Testének több részén zsibbadás alakult ki, agydaganattal küzdött a podcast műsorvezető, közvetlenül tragikus halála előtt.

Szívszorító küzdelme az agydaganattal tragédiával végződött Fotó: 123RF

Agydaganat alakult ki nála, mely végül legyőzte

Jordy Glassner, egy gyásszal foglalkozó podcast műsorvezetője volt. Az agydaganattal folytatott hosszadalmas küzdelme halálával végződött. 2023-ban átesett egy műtéten, mely során eltávolították a daganatot, majd úgy tűnt jól érzi magát és gyógyul.

Nem sokkal később zsibbadásra panaszkodott, melyet testében érzett és egy későbbi biopszia kimutatta, hogy Jordynak négyes stádiumú glioblasztómája van.

Az egygyermekes anyuka halálhírét január 13-án családja jelentette be.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Jordy Glassner kedden délután békésen elhunyt otthonában. Egyszerűen a legjobb volt

- idézi a sorokat a Mirror.

A család arra buzdította a rajongókat, hogy osszák meg a Jordyval kapcsolatos emlékeiket, élményeiket. Rajongói közül egyikük bevallotta, hogy megtört a szíve a veszteség miatt és hozzátette, hogy a betegség a leghihetetlenebb embereket rabolja el.

Podcast műsorvezető társa Erika Rozmid egy közös fotóval búcsúzott barátnőjétől: „Soha nem lesz elég szó arra, hogy leírjam a párom elvesztése felett érzett fájdalmat – vagy azt a szívfájdalmat, amit az okozott, hogy végignéztem, ahogy a GBM oly sok mindent elvett tőle az elmúlt két és fél évben. Megfosztottak attól, hogy az ő gyermekei mellett nevelhessem fel az enyéimet.”

Erika és Jordy ötéves koruk óta egymás mellett álltak, nagyon hiányzik neki. A két nő 2024-ben indított podcast csatornát, hogy együtt dolgozzák fel a gyász folyamatait és eligazodjanak a gyász fordulataiban.